Коронавирус капут! Германия готовится к жесткому локдауну

Юмор сражается с коронавирусом

Как перчатки могут защитить от коронавируса?

За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.