Коронавирус капут! Германия готовится к жесткому локдауну

Жесткий локдаун начнет действовать в Германии с 16 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель - сторонница решительных мер в борьбе с пандемией COVID-19. Это знает и Сергей Елкин.
Смотрите также:
По всей Германии прекращают работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, закрываются школы и детские сады. Действующие ограничения продлятся как минимум до 10 января.
Вход строго по приглашениям и ровно 70 минут на посетителя - в столице Германии через неделю будет готова инфраструктура для массовых прививок от коронавируса.