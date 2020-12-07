 Матвиенко и гвозди: новое задание по импортозамещению | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Матвиенко и гвозди: новое задание по импортозамещению

Валентина Матвиенко озаботилась производством гвоздей в России. А не проще ли менять гвоздюли на сосули, спрашивает Сергей Елкин. Благо в Петербурге, где Матвиенко была губернатором, их зимой хватает.

Карикатура Сергея Елкина - председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко держит в руках гвоздь, на котором написано Сделано в Китае, и спрашивает: Где наши отечественные гвоздюли?

Смотрите также:

  • Карикатура. Российские олигархи

    Политика в картинках

    Российские олигархи - самые бедные олигархи в мире

    Миллиардер Петр Авен пожаловался, что не знает, как выжить под санкциями - машину он водить не умеет, да и как теперь уборщицу нанять? На Западе знают, как помочь российским олигархам.

  • Карикатура Сергея Елкина. Российский газ за рубли

    Политика в картинках

    Как Владимир Путин теперь российским газом торгует

    Россия с 1 апреля предлагает свой газ "недружественным странам" только за рубли. Но покупателей на таких условиях пока не видно, и продавцу одиноко.

  • Путин, Байден и Макрон

    Политика в картинках

    Байден, Путин и Украина: новый саммит и новый посредник Макрон?

    Встреча президентов США и России Байдена и Путина для обсуждения кризиса вокруг Украины состоится при условии, что войска РФ не вторгнутся в эту страну. Сергей Елкин о президенте Франции Макроне в роли посредника.

  • Макрон говорит с Путиным

    Политика в картинках

    Гарантии безопасности: какую песню спел Путин Макрону

    Кризис вокруг Украины и обсуждение вопросов в сфере безопасности - главные темы переговоров в Москве президентов Франции и России. Но Сергей Елкин сомневается, что Макрон понял Путина.

  • Путин разговаривает с Эрдоганом

    Политика в картинках

    Эрдоган в Киеве: кому беспилотники, а кому - помидоры!

    В Украине будут производить турецкие беспилотники, сообщили в украинском Минобороны в день визита в Киев президента Турции Эрдогана. Какой бизнес остается на долю Москвы, знает Сергей Елкин.

  • Байден говорит с Путиным

    Политика в картинках

    Спор России и США по Украине: кто кого переубедит?

    Пока Владимир Путин наращивает военный контингент на границе с Украиной, Джо Байден продолжает угрожать ему еще более жесткими санкциями. Сергей Елкин о непримиримых позициях Москвы и Вашингтона.

  • Песков с флагом ЕС в руках

    Политика в картинках

    Песков против англосаксов, или Россия хочет быть частью ЕС?

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил "англосаксов" в напряженности в Европе и добавил: "Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься". Сергей Елкин увидел в этом новый поворот политических настроений в РФ.

  • Karikatur Annalena Baerbock besucht Sergej Lawrow in Moskau

    Политика в картинках

    Встреча с Лавровым: крещенское купание для главы МИД ФРГ?

    Анналена Бербок приехала с первым визитом в Москву в должности главы МИД ФРГ, чтобы обсудить кризис вокруг Украины и не только. Что за испытание ее ждало, знает Сергей Елкин.

  • Sergey Elkin I Karikatur I NATO

    Политика в картинках

    Неделя переговоров России и Запада: вся суть в одной картинке

    Переговоры по вопросам безопасности в Европе не принесли результатов. НАТО отвергает требования Москвы о гарантиях нерасширения на восток. Сергей Елкин резюмировал позиции сторон.

  • DW Karikatur, Novak Djokovic

    Политика в картинках

    Джокович в Австралии, или Теннисные приключения антиваксера

    Сербского теннисиста Новака Джоковича депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса. Перипетии его спора с австралийскими властями напомнили Сергею Елкину игру в теннис.

  • DW Karikatur Joe Bidens Warnungen an Russland Ukraine

    Политика в картинках

    Санкции против России: Байден пугает, но страшно ли Кремлю?

    Президент США предупредил Москву, что в случае вторжения России в Украины Кремль ждут санкции жестче прежних. От повторения угроз их эффект может ослабеть, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Войска ОДКБ в Казахстане: Токаев их вводит и выводит

    Военный контингент ОДКБ, введенный по просьбе Касым-Жомарта Токаева в Казахстан в ответ на беспорядки в стране, будет выведен в ближайшие дни. Как утешает себя казахстанский президент, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Реакция Токаева на протесты, или Диктаторская зависть Лукашенко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ военным стрелять на поражение по "бандитам". Так он называет протестующих. Такой ответ на протесты одобрит любой диктатор, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Байден между Путиным и Зеленским: коммутатор или посредник?

    Президент США Байден по телефону заверил украинского коллегу Зеленского в поддержке. До этого Байден говорил с президентом РФ Путиным и грозил ему санкциями. Сергей Елкин - о новой роли главы Белого дома.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    С чем США "химичат" в Украине, или При чем тут вакцинация

    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в подготовке провокации на востоке Украины с использованием "неустановленных химических компонентов". Что это за вещества, догадался карикатурист Сергей Елкин.

  • Цукерберг на спасательном круге уплывает от тонущего логотипа Facebook

    Политика в картинках

    "Фейсбук" сменил название: поможет ли это соцсети?

    Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.

  • Си Цзиньпин стоит с ракетой в руках

    Политика в картинках

    Гиперзвуковая ракета - новый гаджет ядерной державы?

    Минобороны США сообщило об испытаниях Китаем летом 2021 года гиперзвуковой ракеты. Карикатурист Сергей Елкин об очередном этапе в мировой гонке атомных вооружений.

  • Трамп на руках несет птицу, на которой написано Truth Social

    Политика в картинках

    Соцсеть Трампа: взлетит ли личный Twitter экс-президента США?

    Бывший президент США анонсировал запуск соцсети Truth Social. Так Дональд Трамп ответил на блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook. Сергей Елкин о том, как будет выглядеть новая платформа.

  • Михаил Саакашвили на фоне указателя, на котором написано Батуми

    Политика в картинках

    Саакашвили вернулся в Грузию… или нет?

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся страну, где ему грозит тюремный срок. Но в Грузии никто эту информацию достоверно подтвердить не смог. Сергей Елкин о неуловимом политике.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика в картинках

    Афганистан после вывода войск США - в свободном падении?

    В ночь на 31 августа закончилось почти 20-летнее присутствие США в Афганистане. Власть в стране перешла к талибам. Сергей Елкин не скрывает своего скепсиса по отношению к будущему Афганистана.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 26:58

Чичваркин "вТРЕНДde": Бить надо по кошельку Путина, а не по всем россиянам, надо ввести эмбарго на нефть и газ

Контекст

Комментарий: Война против Украины - новая российская "нормальность"

Россия уже не вернется к довоенному положению и россиянам не удастся отсидеться, потому что Путин в войне против Украины хочет идти до конца, считает Иван Преображенский.  

Без танков и кибератак: что значит для России "утечка мозгов" из IT-сектора

Санкции Запада сильно ударили по высокотехнологичным отраслям российской экономики. Одним из последствий стал отток из страны IT-специалистов. Чем это грозит России - у DW.  

В российских школах проведут уроки о санкциях и пользе импортозамещения

Согласно методичке, с которой ознакомился "Коммерсант", уроки должны показать, как Россия справляется с давлением санкций западных стран. Школьникам расскажут и о пользе импортозамещения.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый план Кремля. Санкции – надолго. Могила для фараона – "Заповедник", выпуск 212, 10.04.22  

Дети Путина и Лаврова под санкциями, в Кремле назревает конфликт элит. DW Новости (08.04.2022)  

Также по теме

Putin, Verbotene Lebensmittel in Russland, Sanktionen in Russland, Karikatur, Sergey Elkin

Невкусно, или Почему импортозамещение продуктов удалось лишь частично? 07.12.2020

Эмбарго на продукты питания из стран ЕС, по данным российских экспертов, не достигло цели. "Запрещенка" попадает в Россию в обход санкций. Сергей Елкин еще об одной причине неудачи импортозамещения.

Реклама