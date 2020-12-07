Матвиенко и гвозди: новое задание по импортозамещению

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Валентина Матвиенко озаботилась производством гвоздей в России. А не проще ли менять гвоздюли на сосули, спрашивает Сергей Елкин. Благо в Петербурге, где Матвиенко была губернатором, их зимой хватает.
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