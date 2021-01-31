Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта

Басманный суд Москвы отправил пресс-секретаря российского политика Алексея Навального Киру Ярмыш под домашний арест до 23 марта. В понедельник, 1 февраля, он назначил максимально строгую меру пресечения по статье УК "за нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади связал домашний арест Ярмыш с ее политической позицией, представительством в публичном пространстве Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Навального, а также участием в создании фильма о "дворце Путина".

Глава "Открытой России" арестован на 29 суток

В тот же день Измайловский суд Москвы отправил под арест на 29 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, задержанного накануне на акции протеста в поддержку Навального. Пивоваров арестован по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях, сообщил адвокат организации "Правозащита Открытки" Олег Елисеев. Незадолго до этого назначили еще 10 суток по статье о неповиновении полицейским, указывается далее.

Пивоваров был задержан накануне в центре Москвы вместе с оппозиционером Ильей Яшиным. Сроки административных арестов по разным делам, согласно постановлению пленума Верховного суда, не суммируются. Однако, как пишет "Новая газета", судья сообщил, что Пивоваров проведет в спецприемнике 39 суток.

Арестован редактор The Insider, оштрафованы Туровский и Яшин

Также в понедельник Люблинский суд Москвы арестовал задержанного накануне редактора независимого издания The Insider Олега Пшеничного на восемь суток по статье 20.2 ч. 6.1, заявила адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко. Пшеничный сообщил, что он не участвовал в акции протеста. Ночь он провел в ОВД Капотня.

Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста Даниила Туровского на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции, повлекшей за собой создание помех функционированию инфраструктуры. Также штраф размере 20 тысяч рублей назначен главе московского муниципального округа Красносельский Илье Яшину за нарушение порядка проведения акций из-за митинга 31 января. При этом дело о неповиновении требованиям полиции еще не рассматривали.

Массовые протесты в России против ареста Навального

31 января в Москве и многих других городах России и мира прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения из Германии, где он лечился и проходил курс реабилитации из-за отравления его на родине боевым веществом "Новичок". В общей сложности в этот день были задержаны более 5100 участников протестов, в том числе 1600 - в Москве. Первые массовые акции протеста против ареста Навального состоялись по всей России 23 января. По данным оппозиции, в них приняло участие до 160 тысяч человек.

Алексей Навальный был арестован в связи с так называемым делом "Ив Роше", по которому ему грозят заменить условный срок на реальный. Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

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