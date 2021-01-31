Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта

Басманный суд Москвы отправил пресс-секретаря российского политика Алексея Навального Киру Ярмыш под домашний арест до 23 марта. В понедельник, 1 февраля, он назначил максимально строгую меру пресечения по статье УК "за нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади связал домашний арест Ярмыш с ее политической позицией, представительством в публичном пространстве Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Навального, а также участием в создании фильма о "дворце Путина".
Глава "Открытой России" арестован на 29 суток
В тот же день Измайловский суд Москвы отправил под арест на 29 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, задержанного накануне на акции протеста в поддержку Навального. Пивоваров арестован по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях, сообщил адвокат организации "Правозащита Открытки" Олег Елисеев. Незадолго до этого назначили еще 10 суток по статье о неповиновении полицейским, указывается далее.
Пивоваров был задержан накануне в центре Москвы вместе с оппозиционером Ильей Яшиным. Сроки административных арестов по разным делам, согласно постановлению пленума Верховного суда, не суммируются. Однако, как пишет "Новая газета", судья сообщил, что Пивоваров проведет в спецприемнике 39 суток.
Арестован редактор The Insider, оштрафованы Туровский и Яшин
Также в понедельник Люблинский суд Москвы арестовал задержанного накануне редактора независимого издания The Insider Олега Пшеничного на восемь суток по статье 20.2 ч. 6.1, заявила адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко. Пшеничный сообщил, что он не участвовал в акции протеста. Ночь он провел в ОВД Капотня.
Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста Даниила Туровского на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции, повлекшей за собой создание помех функционированию инфраструктуры. Также штраф размере 20 тысяч рублей назначен главе московского муниципального округа Красносельский Илье Яшину за нарушение порядка проведения акций из-за митинга 31 января. При этом дело о неповиновении требованиям полиции еще не рассматривали.
Массовые протесты в России против ареста Навального
31 января в Москве и многих других городах России и мира прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения из Германии, где он лечился и проходил курс реабилитации из-за отравления его на родине боевым веществом "Новичок". В общей сложности в этот день были задержаны более 5100 участников протестов, в том числе 1600 - в Москве. Первые массовые акции протеста против ареста Навального состоялись по всей России 23 января. По данным оппозиции, в них приняло участие до 160 тысяч человек.
Алексей Навальный был арестован в связи с так называемым делом "Ив Роше", по которому ему грозят заменить условный срок на реальный. Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.
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Протесты в России 31 января: как это было
Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
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Протесты в России 31 января: как это было
Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
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Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
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Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
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Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
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Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман