ФСИН сообщила о переводе Навального в больницу

Российского оппозиционера Алексея Навального, почти 3 недели держащего голодовку в исправительной колонии №2 в Покрове, переводят из этого пенитенциарного учреждения в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3. Об этом управление ФСИН по Владимирской области сообщилов понедельник, 19 апреля. Политику назначена витаминная терапия, добавило ведомство.

Команда профсоюза "Альянс врачей" ранее выяснила, что содержание калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль/л. "Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - указала глава профсоюза Анастасия Васильева. Представители "Альянса врачей" направили в Федеральную службу исполнения наказаний письмо с призывом экстренно начать переговоры и приступить к лечению политика.

А президент Германского общества кардиологии Штефан Балдус (Stephan Baldus) призвал незамедлительно поместить оппозиционера в отделение интенсивной терапии. Выявленный у политика уровень калия способствует серьезным нарушениям ритма сердца и тем самым представляет угрозу для жизни Навального, объяснил один из ведущих кардиологов ФРГ в интернет-издании Der Spiegel.

Команда Навального готовит большую акцию 21 апреля

Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области. Команда Навального намерена провести 21 апреля большой митинг в его поддержку.

Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком".

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