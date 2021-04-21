Бомба (пока) не взорвалась: чем послание Путина удивило экспертов на Западе
Сенсаций не случилось, но послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию оставило у опрошенных DW политологов ощущение недосказанности. В отношении двух соседних стран.
Владимир Путин, 21 апреля 2021 года
"Ничего принципиально нового", "в целом скучная речь" - так опрошенные DW западные эксперты по России описывают свои первые впечатления от ежегодного послания Федеральному собранию, которое президент РФ Владимир Путин озвучил в среду, 21 апреля. Это относится прежде всего к внутренней политике, которой была посвящена львиная доля более часового выступления.
Путин говорил о преодолении пандемии коронавируса и пообещал новые социальные выплаты. "Взрыва", на который намекали ведущие российские политики и которого ожидали некоторые обозреватели в связи с наращиванием присутствия российских войск у границ с Украиной и повышением напряжения в отношениях с Западом, не произошло. О международной политике Путин говорил мало и сдержанно, если не считать упоминание персонажей из "Книги джунглей" Киплинга.
Президент РФ сказал, что Россию все чаще и, как он считает, безосновательно "цепляют" другие страны. "И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки - все, как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена". Герхард Манготт (Gerhard Mangott) из университета Инсбрука в Австрии считает, что это было "четкое антиамериканское высказывание".
Кому и где Путин прочертил "красную линию"
"Первое впечатление от международной части речи - облегчение", - говорит политолог Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt), сотрудник Института изучения Восточной и Юго-Восточной Европы имени Лейбница в Регенсбурге. С учетом "созданного угрожающего фона" его удивило соотношение внутренней и внешней политики в послании Путина. Но если, на первый взгляд, его речь показалась Буркхардту "миролюбивой", то, поразмыслив, он добавил, что "она содержала очень четкую и незавуалированную угрозу".
Российские корабли в Азовском море, апрель 2021 года
Президент России говорил о желании России продолжать сотрудничать с мировым сообществом и "не сжигать мосты", но упомянул о "красной линии", которую будет определять сама РФ, исходя из своих "коренных интересов" безопасности. Он также пообещал "асимметричный, быстрый и жесткий" ответ тем, кого он назвал "организаторами любых провокаций".
Герхард Манготт полагает, что "красной линией" является для Путина все, что Кремль трактует как попытки Запада приблизить к себе бывшие советские республики, которые Москва считает "своей сферой влияния". "Это касается Украины, Молдовы, Грузии и вплоть до Центральной Азии", - продолжает Манготт. По его мнению, в послании Путин подтвердил приверженность "агрессивной внешней политике, которая началась с войны в Грузии в 2008 году" и которая включает "военную реакцию".
Белорусская загадка Путина
Все опрошенные эксперты обратили внимание на белорусский пассаж в послании Путина, в котором он говорил о "попытке государственного переворота и убийства президента этой страны" Александра Лукашенко. Путин обвинил в этом заграницу, но конкретной страны не назвал.
Путин и Лукашенко, февраль 2021 года
Ранее сам Лукашенко заявил о раскрытии при помощи спецслужб России якобы попытки США организовать покушение на него и членов его семьи. Путин возмутился, что Запад об этом молчит, и сравнил ситуацию с украинской периода бегства в Россию (на фоне оппозиционных протестов) тогдашнего президента Виктора Януковича. Это был единственный раз, когда президент РФ упомянул в послании Украину.
В прошлом эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Ханс-Хеннинг Шредер (Hans-Henning Schröder) признался, что был удивлен словами Путина и что не знал о белорусском "путче". Шредер говорит, что его также удивила однозначность, с которой президент РФ высказался о ситуации в Беларуси (где почти год продолжаются протесты против президента Лукашенко), сделав акцент только на попытке госпереворота.
"Но это все вписывается в общий образа врага, что, мол, Россия защищается от остального мира; что у нее для этого есть самое современное оружие; что она не ведет переговоры под давлением, что санкции нарушают международное право, но РФ их выдержит", - уточнил Шредер.
Фабиан Буркхардт указал, что ситуация вокруг Беларуси продолжает развиваться, и призвал дождаться анонсированной на конец недели встречи Путина с Лукашенко, а также заседания Совета Федерации. "Эта история еще не закончилась", - полагает эксперт. По его мнению, то же самое касается и концентрации войск РФ на границе с Украиной.
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