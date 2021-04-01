"Репортеры без границ" осудили систематические преследования журналистов в России

Перед саммитом президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) напомнила о систематических ограничениях свободы СМИ, свободы слова и свободы интернета в РФ. За прошедшие несколько недель из-за давления государства были вынуждены закрыться ряд информационных порталов, издание "Медуза" борется за выживание, а телеканал "Дождь" впервые не был допущен к освещению саммита с участием Путина, заявили "Репортеры без границ" в среду, 16 июня.

Власти РФ препятствуют освещению острых тем

"Тех, кто сообщает о плохом оснащении больниц на фоне быстро растущих показателей инфицированных коронавирусом, о коррупции или о масштабном подавлении гражданского общества перед сентябрьскими выборами, тащат в суд или объявляют "иностранными агентами". Владимир Путин является одним из самых больших врагов свободы СМИ во всем мире", - заявил глава германского филиала RSF Кристиан Мир (Christian Mihr). Он подчеркнул, что российский президент приглашает в страну гостей футбольного первенства и в то же время препятствует освещению острых тем в СМИ.

В заявлении организации указывается, в частности, на закрытие изданий VTimes и Newsru.com, а также на отказ в аккредитации спортивному репортеру немецкого телеканала ARD Роберту Кемпе (Robert Kempe) перед началом чемпионата Европы по футболу, часть матчей которого проходит в Санкт-Петербурге. После масштабных протестов российские власти предоставили Кемпе, в мае сообщавшему о тесных связях УЕФА и российского концерна "Газпром", полноценную аккредитацию.

Аресты блогеров и журналистов

Кроме того, перед началом Евро-2020 в Петербурге был задержан и арестован на два месяца по обвинению в "оправдании терроризма" видеоблогер Юрий Хованский, за несколько дней до этого разместивший в своем канале критическое видео о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, напомнили "Репортеры без границ". Против известнейшего российского видеоблогера Юрия Дудя заведено административное дело за "пропаганду наркотиков", пишет далее организация, отмечая многомиллионные просмотры его интервью.

Одновременно правозащитники указали на продолжающиеся преследования в России авторов журналистских расследований. В частности, 20 мая суд в Москве продлил арест заместителей главного редактора сайта "Росдержава" Александра Дорогова и Яна Кателевского, сообщавших, среди прочего, о коррупции в полиции. В заявлении также отмечается преследование основателя сайта Istories Романа Анина.

Власти РФ против международных интернет-платформ

"Репортеры без границ" также напомнили о мерах российских властей против международных интернет-платформ, играющих важную роль для СМИ и гражданского общества в России. Организация указала на судебные решения о штрафах в отношении Facebook, Twitter, Google и Tiktok, замедление скорости работы Twitter и угрозы его полного запрета.

Кроме того, "Репортеры без границ" отметили, что в рейтинге свободы СМИ Россия находится на 150-й позиции среди 180 государств.

Смотрите также: