Издание VTimes объявило о закрытии

Издание VTimes, созданное в конце июля 2020 года журналистами газеты "Ведомости", уволившимися в знак протеста против действий нового руководства, с 12 июня прекращает свою работу. Об этом в четверг, 3 июня, на своем сайте сообщила редакция.

Решение связано с включением издания Минюстом "в список СМИ-иноагентов". Журналисты боятся не только и не столько уголовного преследования за то, что "честно исполняют свой профессиональный долг", подчеркивается в заявлении редакции.

Власти не нужны профессиональные и неподконтрольные СМИ

"Ярлык "иноагента"… разрушил бизнес-модель VTimes - а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", - и мы не можем их за это осуждать", - уверены в редакции.

Кроме того, по словам руководства издания, многие чиновники, бизнесмены и аналитики боятся давать комментарии VTimes в связи с его статусом. Портал "выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ", однако журналисты не видят в ней своего места. "Власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа", - резюмировали в редакции.

Как возникло VTimes

После перехода ряда журналистов в VTimes летом минувшего года советником нового проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и The Financial Times основал "Ведомости".

Весной 2020 года новым владельцем "Ведомостей" стал издатель "ФедералПресс" Иван Еремин, а главным редактором - Андрей Шмаров. Редакция обвинила Шмарова в цензуре из-за вмешательства в уже опубликованные материалы, после этого газету покинула часть сотрудников, включая пятерых заместителей главреда.

Список СМИ-"иноагентов"

В списке СМИ-"иноагентов" числятся уже около 20 организаций и физлиц, в том числе телеканал "Настоящее Время", "Радио Свобода" и "Голос Америки". В конце апреля Минюст России включил в реестр "Медузу" и "Первое Антикоррупционное СМИ".

Министерство юстиции признало "Медузу" "иностранным агентом" после того, как некий госорган сообщил об иностранном финансировании издания. При этом ведомство не уточнило, какие именно источники иностранного финансирования стали причиной включения "Медузы" в реестр "иноагентов".

В понедельник, 31 мая, основанное Владимиром Гусинским и Антоном Носиком онлайн-издание Newsru.com также объявило о закрытии после более чем 20-летней деятельности. "Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране", - пояснили в журналисты. Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, пока продолжит функционировать.

До этого, 14 мая, банковские счета московского бюро медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" были заблокированы российскими властями, а его сотрудникам вручено уведомление об исполнительном производстве по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС". Кроме того, служба судебных приставов направила ООО постановление о розыске банковских счетов организации и их аресте.

Смотрите также: