Юристы "Медузы" подали иск об отмене статуса "СМИ-иноагента"

Юристы интернет-издания "Медуза" (Meduza) подали в Замоскворецкий районный суд Москвы иск об отмене решения о включении издания в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили адвокаты "Правозащиты Открытки" (ПО) Анастасия Буракова и Сергей Бадамшин.

Как следует из записи ПО в Twitter, в иске отмечено "неправомерное вмешательство государства в право на свободу слова и средств массовой информации", а также подчеркивается "отсутствие какой-либо связи между финансированием издания и создаваемым им контентом".

"Истец обращает внимание на то, что российский Минюст фактически вышел за пределы российской юрисдикции, обязав иностранное юридическое лицо, зарегистрированное в Латвии, учредить юрлицо в другом государстве", - поясняется позиция адвокатов.

Юристы просят признать незаконными действия Минюста

Юристы просят признать незаконными действия Минюста, который не уведомил "Медузу" о включении в реестр, а также само решение о включении издания в этот перечень.

Министерство юстиции РФ 23 апреля сообщило, что в перечень "иноагентов" включены зарегистрированное в Латвии юридическое лицо SIA "Medusa Project" и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ".

Из-за внесения в список издание потеряло практически все свои заработки и вынуждено обращаться за финансовой помощью к читателям.

В ЕС ранее выразили уверенность, что так называемый закон об "иноагентах" способствует "систематическому ущемлению основных свобод и ограничивает права гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции в России".

В перечне "иноагентов" - уже 19 физических и юридических лиц

В реестре СМИ-"иноагентов" - 19 физических и юридических лиц, среди них - интернет-ресурс "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), правозащитник Лев Пономарев и журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин.

Смотрите также: