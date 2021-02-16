 Юристы ″Медузы″ подали иск об отмене статуса ″СМИ-иноагента″ | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2021

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Россия

Юристы "Медузы" подали иск об отмене статуса "СМИ-иноагента"

В иске "Медузы" говорится о "неправомерном вмешательстве государства в право на свободу слова", указали адвокаты "Правозащиты Открытки".

Логотип Медузы

Логотип "Медузы"

Юристы интернет-издания "Медуза" (Meduza) подали в Замоскворецкий районный суд Москвы иск об отмене решения о включении издания в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили адвокаты "Правозащиты Открытки" (ПО) Анастасия Буракова и Сергей Бадамшин.

Как следует из записи ПО в Twitter, в иске отмечено "неправомерное вмешательство государства в право на свободу слова и средств массовой информации", а также подчеркивается "отсутствие какой-либо связи между финансированием издания и создаваемым им контентом".

"Истец обращает внимание на то, что российский Минюст фактически вышел за пределы российской юрисдикции, обязав иностранное юридическое лицо, зарегистрированное в Латвии, учредить юрлицо в другом государстве", - поясняется позиция адвокатов.

Юристы просят признать незаконными действия Минюста

Юристы просят признать незаконными действия Минюста, который не уведомил "Медузу" о включении в реестр, а также само решение о включении издания в этот перечень.

Министерство юстиции РФ 23 апреля сообщило, что в перечень "иноагентов" включены зарегистрированное в Латвии юридическое лицо SIA "Medusa Project" и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ".

Из-за внесения в список издание потеряло практически все свои заработки и вынуждено обращаться за финансовой помощью к читателям.

В ЕС ранее выразили уверенность, что так называемый закон об "иноагентах" способствует "систематическому ущемлению основных свобод и ограничивает права гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции в России".

В перечне "иноагентов" - уже 19 физических и юридических лиц

В реестре СМИ-"иноагентов" - 19 физических и юридических лиц, среди них - интернет-ресурс "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), правозащитник Лев Пономарев и журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 26:32

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