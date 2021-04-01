 Издание VTimes внесено в России в реестр ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 14.05.2021

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Россия

Издание VTimes внесено в России в реестр "иноагентов"

VTimes создано журналистами "Ведомостей", уволившимися в знак протеста против действий нового руководства. В списке СМИ-"иноагентов" числятся уже 20 организаций и физических лиц.

Плакат с надписью иностранный агент

В России издание VTimes внесено в реестр СМИ-"иноагентов". "Во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io", - сообщило министерство юстиции РФ в пятницу, 14 мая.

Издание VTimes было создано в конце июля 2020 года журналистами газеты "Ведомости", уволившимися в знак протеста против действий нового руководства. Советником нового проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и The Financial Times основал "Ведомости".

Весной 2020 года новым владельцем "Ведомостей" стал издатель "ФедералПресс" Иван Еремин, а главным редактором - Андрей Шмаров. Редакция обвинила Шмарова в цензуре из-за вмешательства в уже опубликованные материалы, после этого газету покинула часть сотрудников, включая пятерых заместителей главреда.

Список СМИ-"иноагентов"

В списке СМИ-"иноагентов" числится уже 20 организаций и физлиц, в том числе телеканал "Настоящее Время", "Радио Свобода" и "Голос Америки". 23 апреля Минюст России включил в реестр "Медузу" и "Первое Антикоррупционное СМИ".

Министерство юстиции признало "Медузу" иностранным агентом после того, как некий государственный орган сообщил об иностранном финансировании издания. При этом ведомство не уточнило, какие именно источники иностранного финансирования стали причиной включения "Медузы" в реестр "иноагентов".

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

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    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:54

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021)

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