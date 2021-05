Издание VTimes внесено в России в реестр "иноагентов"

В России издание VTimes внесено в реестр СМИ-"иноагентов". "Во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io", - сообщило министерство юстиции РФ в пятницу, 14 мая.

Издание VTimes было создано в конце июля 2020 года журналистами газеты "Ведомости", уволившимися в знак протеста против действий нового руководства. Советником нового проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и The Financial Times основал "Ведомости".

Весной 2020 года новым владельцем "Ведомостей" стал издатель "ФедералПресс" Иван Еремин, а главным редактором - Андрей Шмаров. Редакция обвинила Шмарова в цензуре из-за вмешательства в уже опубликованные материалы, после этого газету покинула часть сотрудников, включая пятерых заместителей главреда.

Список СМИ-"иноагентов"

В списке СМИ-"иноагентов" числится уже 20 организаций и физлиц, в том числе телеканал "Настоящее Время", "Радио Свобода" и "Голос Америки". 23 апреля Минюст России включил в реестр "Медузу" и "Первое Антикоррупционное СМИ".

Министерство юстиции признало "Медузу" иностранным агентом после того, как некий государственный орган сообщил об иностранном финансировании издания. При этом ведомство не уточнило, какие именно источники иностранного финансирования стали причиной включения "Медузы" в реестр "иноагентов".

