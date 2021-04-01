"Радио Свобода" подало иск против России в ЕСПЧ

Представляющее в России интересы медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" общество с ограниченной ответственностью "РСЕ/РС" и его гендиректор Андрей Шарый подали иск против российских властей в Европейский суд по правам человека. Как сообщил в среду, 19 мая, сайт "Радио Свобода", истцы утверждают, что применение законов о СМИ - "иностранных агентах", в частности, практика штрафования за неисполнение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистского контента, нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

14 мая банковские счета московского бюро "Радио Свобода" были заблокированы российскими властями, а его сотрудникам вручено уведомление об исполнительном производстве по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС". Кроме того, служба судебных приставов направила ООО постановление о розыске банковских счетов организации и их аресте.

С начала 2021 года Роскомнадзор направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций, указывается в сообщении "Радио Свобода". При этом общая сумма штрафов по почти 300 решениям, уже вынесенным судами первой инстанции, превышает 80 млн рублей. Медиакорпорация обжалует все штрафы, однако суды отклонили уже более 140 апелляций.

"Радио Свобода" уже обращалось в ЕСПЧ

В апреле московское бюро "Радио Свобода" обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), призвав воспрепятствовать взиманию крупных штрафов по обвинениям в нарушении законодательства об "иноагентах". Только за первые три с половиной месяца 2021 года Роскомнадзор наложил на "Радио Свобода" и директора Русской службы компании Андрея Шарого штрафы более чем на 100 млн рублей.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

Помимо "Радио Свобода", в списке СМИ-"иноагентов" в РФ числятся уже около 20 организаций и физлиц, в том числе телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки", "Медуза" и "Первое Антикоррупционное СМИ". 14 мая Минюст сообщил о внесении в данный реестр издания VTimes.

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