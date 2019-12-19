Как работает в России новый закон о СМИ-"иноагентах" и кого он касается

Российские оппозиционеры начали сообщать о преследовании их в соответствии с новым законом о СМИ-"иноагентах", который был принят в конце прошлого года и позволяет причислять граждан к "иностранным агентам", в том числе и за публикации в соцсетях. Письмо о нарушении этого закона уже получил директор ФБК Иван Жданов, а огромное число россияне до сих пор не понимают, стали ли они с этого года СМИ-"иноагентами". DW вносит в этот вопрос ясность, опросив экспертов.

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2 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, позволяющий признавать "иностранными агентами" и физических лиц. Формулировки в документе столь расплывчаты, что, по оценкам специалистов, позволяют назвать СМИ-"иноагентом" практически любого живущего в России иностранца и гражданина РФ, если он хотя бы раз получит из-за границы перевод или посылку-подарок и общается в интернете.

Зал пленарных заседаний Госдумы

Деятели культуры и правозащитники просили президента не подписывать документ, называя его юридически абсурдным и антиконституционным. Но, несмотря на критику, в декабре закон вступил в силу, а 1 февраля закончится срок на подготовку к новому этапу его применения - после этой даты те лица, кто в связи с новыми правилами был причислен к СМИ-"иноагентам", но не зарегистрировался в этом статусе, будут обязаны платить различные штрафы.

Один из авторов закона, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заверял, что действие закона направлено только на "узкий круг лиц" и что он не затронет пользователей соцсетей, блогеров или россиян, работающих в иностранных компаниях. Однако в тексте эти ограничения прописаны не были - по новому закону попасть в "группу риска" может практически любой человек или организация.

Кого теперь можно назвать СМИ-"иноагентом"

Закон не дает точного определения того, кто станет "иностранным агентом" в новых реалиях - в его тексте написано о возможностях. Любое иностранное юрлицо или иностранная структура, а также физические лица вне зависимости от их гражданства, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы", могут быть признаны "иноагентами", если "получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан" и еще нескольких категорий доноров.

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Упрощая: теперь любой россиянин может быть признан СМИ-"иноагентом", если он сделает две вещи - распространит информацию каким угодно способом (кроме обычного разговора) и получит какие-либо материальные ценности из-за рубежа или от российской компании, у которой есть финансовые отношения с иностранцами. Никаких исключений в законе не прописано, непосредственная связь между постом или даже комментарием в соцсетях и оплатой из-за рубежа тоже не обязательна. А информация, которую гражданин распространяет, может касаться любой темы - все равно это подпадет под действие закона.

Ключевое слово здесь - "может": закон не указывает, кого из граждан точно стоит отнести к СМИ-"иноагентам", а оставляет решение за чиновниками из МИДа и Минюста, никак их в этом выборе дополнительно не ограничивая. Распространение материалов, согласно тексту закона, касается только территории РФ. Отдельный абзац посвящен распространению материалов, созданных СМИ-"иноагентами" и их дочерними организациями, а также участию в их создании - если лицо сделает это, оно также подпадет под действие закона.

Как узнать, не стали ли вы СМИ-"иноагентом"

Проверять, не стали ли вы неожиданно для себя иностранным СМИ, можно самостоятельно, сверяясь с реестром СМИ-"иноагентов" на сайте российского Минюста. К январю 2020 года в реестре находились десять проектов радиовещательной организации "Радио Свобода", финансируемой Конгрессом США. Девять из них были внесены туда разом в момент создания реестра - список, как и первый закон РФ о СМИ-"иноагентах", был создан в конце 2017 года как ответная мера на требование властей США к каналу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в стране.

Также вы можете получить письмо о вашем новом статусе от Минюста - такое в начале января пришло директору ФБК Ивану Жданову. ФБК причислили к незарегистрированным НКО-"иноагентам", несмотря на то, что фонд находится в этом списке с октября 2019 года и оспаривает это решение.

Во что обойдется нарушение закона о СМИ-"иноагентах"

Новый закон требует от любого попавшего в реестр зарегистрировать юридическое лицо в России. Оно при этом автоматически получает статус НКО-"иноагента" и должно отчитываться перед надзорными органами: полугодовые отчеты о своей деятельности, ежеквартальные отчеты о расходах и ежегодный аудит.

В документе не указано, нужно ли проводить все расчеты физлица-"иноагента" только через эту НКО, но закон создает прецедент в другом: после создания юрлица распространять материалы сможет только эта НКО-"иноагент", а не ее владелец-гражданин - без исключений для личных страниц в соцсетях. Кроме того, НКО должна помечать все свои публикации сообщением о том, что они сделаны "иностранным агентом".

Карикатура Сергея Елкина на тему СМИ-"иноагенты"

Законодатели создали двоякую ситуацию и с наказанием для тех, кто нарушит новый закон. Для них предусмотрены штрафы: ко второму чтению поправок в КоАП это 10 тысяч рублей для граждан и 500 тысяч - для юридических лиц при первом нарушении, при повторном - 50 тысяч и 1 миллион рублей соответственно.

В этих условиях гражданам-"иноагентам" может быть выгоднее обходиться без создания юрлица, ведь тогда они будут получать меньшие штрафы. Правда, существовать в таком статусе они смогут недолго - после третьего нарушения физлицо может ждать арест на 15 суток. Если же это будет компания, ей выпишут штраф в 5 миллионов рублей. Но в любом случае Роскомнадзор вправе блокировать доступ к публикациям СМИ-"иноагентов" на территории РФ.

Стоит ли опасаться того, что вас внесут в списки СМИ-"иноагентов"

По мнению директора по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилла Титаева, опасность нового закона связана не только с возможностью его избирательного использования против активистов, но и с тем, что российские правоохранители "могут увидеть в законе инструмент быстрой наработки своей отчетности - что они смогут легко выявлять правонарушения там, где нет политического интереса, и начать штамповать дела вне связи с изначальной избирательной логикой этого закона".

"В какой-то степени схожая ситуация была с 282 статьей УК РФ - с пресловутыми судами за репосты, - пояснил Титаев DW. - Механизм, который создает закон об СМИ-"иноагентах", предоставляет возможность для такого развития событий, но не делает именно это развитие событий неизбежным".

В России довольно много законов, которые позволяют привлечь к ответственности более или менее всех, добавил Кирилл Титаев: "Например, тексты статьи 159-й УК РФ ("Мошенничество") и статьи 160-й ("Растрата") таковы, что вы можете прийти в любое коммерческое предприятие и выявить признаки мошенничества, растраты или и того, и другого - и привлечь к ответственности руководство. Но этого не происходит."

Титаев считает, что закон о СМИ-"иноагентах" может применяться таким же образом. По его выражению, это будет некая спящая норма, которую внезапно можно применить не ко всем поголовно, но к миллионам людей.

"Если окажется, что это легко и удобно, профильные органы могут начать привлекать по статье какую-нибудь девушку из Магадана, которая рисует открытки, продает их иностранцам в ларьке в центре города и параллельно выкладывает их в интернете. Она получает иностранное финансирование какое-то? Получает. Публикует что-то? Публикует. Примерно так, хотя явно никакого политического заказа против человека не было. Средства наблюдения, которые фермеры заказывают из-за границы, чтобы коров пасти, и из-за которых на них заводят дела - тоже хороший пример", - подвел итог Титаев.

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