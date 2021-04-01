 ″Радио Свобода″ призвало ЕСПЧ защитить его от российских властей | Новости из Германии о России | DW | 16.04.2021

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Россия

"Радио Свобода" призвало ЕСПЧ защитить его от российских властей

Московское бюро американской медиакомпании попросило Страсбургский суд помешать взиманию с него огромных штрафов. В отношении ООО "РСЕ/РС" выписаны штрафы почти на 100 млн рублей за нарушение закона об "иноагентах".

Вывеска Радио Свобода

Американская медиакомпания "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) в пятницу, 16 апреля, сообщила, что ее московское бюро в лице ООО "РСЕ/РС" обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой помешать взиманию с него огромных штрафов по обвинению в невыполнении законодательства об "иноагентах".

"Действия российских властей нарушают свободу выражения мнения и свободу слова, предусмотренные статьей 10 Европейской конвенции по правам человека. От суда требуется введение обеспечительных мер, поскольку, если этого не будет сделано, ООО "РСЕ/РС" и его генеральный директор могут понести невосполнимый ущерб", - говорится в обращении. В документе также подчеркивается, что "преследование "Радио Свобода" может негативно отразиться на судьбе других независимых СМИ в России".

С начала 2021 года Роскомнадзор составил в отношении РСЕ/РС и ее гендиректора Андрея Шарого сотни протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 100 млн рублей. В ходатайстве ООО "РСЕ/РС" отмечается, что если штрафы будут выписываться в таком же темпе, то к концу года их сумма достигнет 33 млн долларов, что может привести к блокировке контента "Радио Свобода" в России, личному банкротству Шарого и двухлетнему тюремному сроку для него.

Претензии Роскомнадзора к Радио Свобода

Роскомнадзор недоволен отказом "Радио Свобода" помечать себя как "иностранного агента". Медиакомпания, финансируемая Конгрессом США, отказывается выполнять требования российского законодательства об "иноагентах", ссылаясь на то, что ее редакционная политика полностью независима, и указание на то, что она выполняет в России функции иностранного агента было бы равносильно дискредитации собственной продукции.

Роскомнадзор заявил, что ярлык "иноагента" необходим, чтобы показать российской аудитории, что те или иные организации "преследуют интересы других государств". Со своей стороны президент РСЕ/РЕ Джейми Флай выразил надежду на то, что ЕСПЧ "расценит действия правительства России как то, чем они являются на самом деле - как попытку подавить свободу слова и права россиян".

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:54

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021)

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