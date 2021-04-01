 ″Радио Свобода″ сообщило о блокировке его банковских счетов в Москве | Новости из Германии о России | DW | 14.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Радио Свобода" сообщило о блокировке его банковских счетов в Москве

Счета московского бюро "Радио Свобода" заблокированы в рамках исполнения судебных решений, заявила медиакорпорация, признанная в России СМИ - "иноагентом".

Логотип Радио Свобода

Логотип "Радио Свобода"

Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), признанная в России СМИ - "иностранным агентом", сообщила, что банковские счета ее московского бюро заблокированы российскими властями. В пятницу, 14 мая, сотрудникам бюро вручили уведомление об исполнительном производстве по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС". Кроме того, служба судебных приставов направила ООО постановление о розыске банковских счетов организации и их аресте, указывается далее на сайте "Радио Свобода".

"Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали", - написала Русская служба "Радио Свобода".

Жалоба "Радио Свобода" в ЕСПЧ

В апреле московское бюро "Радио Свобода" обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), призвав воспрепятствовать взиманию крупных штрафов по обвинениям в нарушении законодательства об "иноагентах". Только за первые три с половиной месяца 2021 года Роскомнадзор наложил на "Радио Свобода" и директора Русской службы компании Андрея Шарыя штрафы более чем на 100 млн рублей.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

Помимо "Радио Свобода", в списке СМИ-"иноагентов" в РФ числятся уже около 20 организаций и физлиц, в том числе телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки","Медуза" и "Первое Антикоррупционное СМИ". 14 мая Минюст сообщил о внесении в данный реестр издания VTimes.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:54

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Мы готовились похоронить "Медузу", но редакция решила помучиться. Галина Тимченко #вТРЕНДde  

Зачем Госдума ужесточает закон об иностранных агентах? (22.12.2020)  

Также по теме

Symbobild Richter

Суд в Москве отменил 140 штрафов "Радио Свобода" 13.05.2021

Отмененные штрафы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" были связаны с неисполнением требований закона о маркировке СМИ-"иноагента". Бюро медиакорпорации в РФ ранее обратилось в ЕСПЧ.

Lettland, Riga: Logo der russischsprachigen Internetzeitung Meduza

Издание "Медуза" объявлено в России "иностранным агентом" 23.04.2021

В реестре СМИ-"иноагентов" числятся уже 19 физических и юридических лиц, в том числе два юрлица "Медузы". Издание намерено обжаловать решение министерства юстиции РФ.

Lettland, Riga: Logo der russischsprachigen Internetzeitung Meduza

Юристы "Медузы" подали иск об отмене статуса "СМИ-иноагента" 11.05.2021

В иске "Медузы" говорится о "неправомерном вмешательстве государства в право на свободу слова", указали адвокаты "Правозащиты Открытки".

Реклама

Самые читаемые

Армия Израиля атаковала сектор Газа наземными подразделениями  

В Беларуси оппозиционерке Марии Колесниковой предъявлены обвинения  

Правда о Второй мировой войне. Что говорят эксперты из ФРГ, РФ и Беларуси  