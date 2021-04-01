"Радио Свобода" сообщило о блокировке его банковских счетов в Москве

Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), признанная в России СМИ - "иностранным агентом", сообщила, что банковские счета ее московского бюро заблокированы российскими властями. В пятницу, 14 мая, сотрудникам бюро вручили уведомление об исполнительном производстве по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС". Кроме того, служба судебных приставов направила ООО постановление о розыске банковских счетов организации и их аресте, указывается далее на сайте "Радио Свобода".

"Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали", - написала Русская служба "Радио Свобода".

Жалоба "Радио Свобода" в ЕСПЧ

В апреле московское бюро "Радио Свобода" обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), призвав воспрепятствовать взиманию крупных штрафов по обвинениям в нарушении законодательства об "иноагентах". Только за первые три с половиной месяца 2021 года Роскомнадзор наложил на "Радио Свобода" и директора Русской службы компании Андрея Шарыя штрафы более чем на 100 млн рублей.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

Помимо "Радио Свобода", в списке СМИ-"иноагентов" в РФ числятся уже около 20 организаций и физлиц, в том числе телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки","Медуза" и "Первое Антикоррупционное СМИ". 14 мая Минюст сообщил о внесении в данный реестр издания VTimes.

Смотрите также: