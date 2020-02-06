"Дождь" исключили из кремлевского пула за "поддержку Навального"

Телеканал "Дождь" больше не представлен в официальном журналистском пуле президента России Владимира Путина из-за активного освещения возвращения Алексея Навального в Россию и митингов в его поддержку. Эту информацию в воскресенье, 13 июня, "Медузе" подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Да, к сожалению связано. Канал в те дни поддерживал незаконные действия", - заявил Песков, увязав освещение митингов и исключение из пула. Так, "Дождь" в апреле перенес концерт в честь своего 11-летия из-за того, что он совпадал по дате с митингом в поддержку Алексея Навального, указывает "Медуза". Таким образом, на встрече Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня не будет представителей "Дождя".

С начала года эксперты отмечают усиление давления на независимые СМИ со стороны властей России. Так, в апреле "Медуза" была внесена в реестр СМИ-"иностранных агентов" и вынуждена упоминать этот факт во всех своих сообщениях.

Кроме того, в начале апреля сотрудники ФСБ провели обыск у московского журналиста Романа Анина из-за его расследования о главе "Роснефти" Игоре Сечине. А главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов отсидел 15 суток в спецприемнике за шуточный твит, в котором была указана дата несанкционированного митинга.

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