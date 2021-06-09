Блогер Хованский арестован до 8 августа по делу об оправдании терроризма

Видеоблогер Юрий Хованский, обвиняемый по уголовной статье о публичном оправдании терроризма, арестован до 8 августа. Такое решение Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес в четверг, 10 июня. Максимальным наказанием по этой статье является штраф в один миллион рублей или лишение свободы на 7 лет.
Молодой человек был задержан в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. По информации ряда СМИ, уголовное дело связано с песней Хованского о "Норд-Осте", появившейся в интернете год назад и содержащей фразу: "Норд-Ост" - это было ******* (отлично)". Речь идет о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост".
Юрий Хованский - российский видеоблогер и рэпер. На его YouTube-канал подписаны 4,4 млн пользователей.
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Автор: Сергей Елкин