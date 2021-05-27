 Суд в Москве оштрафовал Twitter, Google и TikTok более чем на 20 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 27.05.2021

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Россия

Суд в Москве оштрафовал Twitter, Google и TikTok более чем на 20 млн рублей

Соцсети Twitter и TikTok и поисковик Google в России снова признали виновными в неудалении запрещенного контента.

Логотип соцсети Twitter на фоне российского флага

Мировой суд Таганского района Москвы в четверг, 27 мая, назначилкомпании Twitter по шести протоколам о неудалении контента с призывами к участию в несогласованных акциях штрафы на общую сумму 19 млн рублей. С учетом штрафов, наложенных на соцсеть ранее за аналогичное правонарушение, теперь компании придется выплатить 27,9 млн рублей.

В тот же день, 27 мая, соцсеть TikTok была оштрафована в Москве по той же статье на 1,5 млн рублей, а корпорации Google назначили штраф в размере 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи. 

В России, согласно Административному кодексу, неудаление информации или страницы в сети интернет в случае, когда такое удаление предусмотрено законодательством РФ, наказывается штрафом в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Какие соцсети уже оштрафовали в России

В начале марта мировой суд в Москве оштрафовал на 4 млн рублей компанию Mail.ru за неудаление информации из принадлежащей ей соцсети "Одноклассники". За такое же правонарушение соцсеть Facebook была оштрафована в России на 26 млн рублей, поисковик Google - на 6 млн рублей, соцсеть Telegram - на 5 млн рублей, а соцсеть TikTok - на 2,5 млн рублей.

О том, что он будет штрафовать соцсети "за привлечение подростков на несогласованные акции", Роскомнадзор объявил в конце января, в преддверии массовых протестов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, состоявшихся по всей России 23 января.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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