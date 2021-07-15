 Что Путин хочет объявить нежелательным на самом деле | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.07.2021

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Россия

Что Путин хочет объявить нежелательным на самом деле

Расследовательское медиа "Проект" прекратило существование. До этого оно пополнило список нежелательных организаций Минюста РФ. Но Владимиру Путину все равно чего-то не хватает, уверен Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: Жаркий день, термометр показывает +34. Президент России Владимир Путин держит в правой руке Список нежелательных организаций и, смотря на солнце, говорит: И погода эта тоже нежелательная!

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    Автор: Сергей Елкин


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