Что Путин хочет объявить нежелательным на самом деле

Российский "Институт права и публичной политики" объявили "иноагентом"

Созданный в 1993 году "Институт права и публичной политики", в частности, помогал россиянам обращаться в Конституционный суд РФ и ЕСПЧ. По какой причине его признали "иноагентом", не сообщается.