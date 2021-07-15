Что Путин хочет объявить нежелательным на самом деле

Расследовательское медиа "Проект" прекратило существование. До этого оно пополнило список нежелательных организаций Минюста РФ. Но Владимиру Путину все равно чего-то не хватает, уверен Сергей Елкин.
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НПО "Проект Медиа" самоликвидируется после признания в РФ нежелательной организацией. Команда "Проекта" пообещала, что журналисты издания продолжат работать, и журналистских расследований меньше не станет.
Amnesty International назвала расширение списка СМИ-иноагентов и внесение российскими властями издания "Проект" в список "нежелательных организаций" ударом по независимой журналистике.