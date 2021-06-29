 Полиция проводит обыск у журналистов издания ″Проект″ | Новости из Германии о России | DW | 29.06.2021

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Россия

Полиция проводит обыск у журналистов издания "Проект"

Приход полиции в квартиры к главному редактору "Проекта" Роману Баданину и журналистке издания Марии Жолобовой может быть связан с расследованием о главе МВД РФ, полагают сотрудники "ОВД-Инфо".

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев должен был стать героем нового расследования "Проекта"

К Роману Баданину и Марии Жолобовой - главному редактору и сотруднице онлайн-издания "Проект", специализирующегося на журналистских расследованиях, - утром во вторник, 29 июня, пришли полицейские.

В Telegram-канале СМИ указано, что у Баданина начался обыск.

В свою очередь онлайн-издание "ОВД-Инфо", направившее к журналистам адвоката Владимира Кушнира, отмечает, что визит силовиков на квартиры журналистов может быть связан с публикацией расследования Жолобовой, посвященного главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Планировалось, что материал выйдет 29 июня, он был анонсирован изданием накануне. 

Между тем онлайн-издание "МБХ Медиа" сообщило со ссылкой на журналистку "Проекта" Юлию Лукьянову, что обыск начался и в квартире родителей заместителя главного редактора "Проекта" Михаила Рубина. Указывается, что самого Рубина задержали ранее у дома Марии Жолобовой, после чего отвезли на квартиру его родителей.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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