 Христо Грозев утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета | Новости из Германии о России | DW | 11.09.2021

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Россия

Христо Грозев утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета

По версии Грозева, скорость в зарубежном сегменте интернета в РФ через два года может быть снижена до 24 Кбит в секунду. На этой скорости в РФ в 1990-х "через телефон подключались к интернету", говорит журналист.

Христо Грозев, журналист-расследователь из команды Bellingcat

Христо Грозев

Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев утверждает, что власти в РФ могут существенно замедлить скорость иностранного сегмента интернета. Такую версию он озвучил на The Lennart Meri Conference 2021 в Таллине со ссылкой на источники в спецслужбах. Полная запись выступления размещена на видеохостинге YouTube. Выдержки из него привел в пятницу, 10 сентября, интернет-сайт, посвященный информационным технологиям, - Habr ("Хабр").

"Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров", - утвержает Грозев. По его сведениям, те, кого аккредитируют, обязаны будут предоставлять полную информацию, включая "SSL-сессии (SSL - это криптографический протокол для более безопасной связи. - Ред.), логины, IP-адреса ФСБ по каждому своему юзеру". "Не будет никакой вообще анонимности", - полагает Грозев.

"У неаккредитированных хостинг-провайдеров ограничат скорость"

"Те, которые не будут аккредитированы, включая YouTube, включая все всемирные, Twitter и так далее, у них постепенно на протяжении двух лет будет ограничиваться скорость", - отметил он, добавив, что в итоге она может через два года быть снижена до 24 Кбит в секунду.

"Отключение интернета для России"

"Для тех, кто жили в 90-х, - это та скорость, на который мы тогда через телефон подключались к интернету", - пояснил Грозев. "Это означает отключение интернета для России", - уверяет он.

Реакции российских властей на утверждения журналиста пока не последовало.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram назвала конференцию в Таллине форумом "оголтелых русофобов".

Ранее, 3 сентября, Роскомнадзор объявил о блокировке на территории России шести VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, которые входят в рейтинги лучших в мире. В марте 2019 года ведомство потребовало от 10 VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Однако сделал это лишь сервис от "Лаборатории Касперского".

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    Автор: Наталия Королева


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