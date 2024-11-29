Завербованные РФ болгары-шпионы планировали убийство Грозева

Как выяснилось на судебном процессе в Лондоне, Орлин Русев обсуждал с Яном Марсалеком похищение и убийство журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, который сотрудничал с ФБК и Алексеем Навальным.

Гражданин Болгарии Орлин Русев и бывший директор по продажам финансовой компании Wirecard гражданин Австрии Ян Марсалек, подозреваемые в шпионаже по заданию российских спецслужб, обсуждали похищение и убийство журналиста-расследователя интернет-издания Bellingcat Христо Грозева. Об этом вечером в четверг, 28 ноября, написала британская газета The Guardian на основании выяснений подробностей дела о шпионаже в отношении группы болгарских граждан во время заседания Центрального уголовного суда в Лондоне.

"Суду сообщили, что Марсалек и Русев обменивались сообщениями, в которых обсуждали "варианты", касающиеся Христо Грозева, - говорится в материале. - Эти варианты включали в себя наблюдение за ним, его похищение и доставку в Москву, его убийство и внедрение в Bellingcat". Болгарский журналист Христо Грозев - ведущий расследователь по России в Bellingcat, который принимал участие в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в том числе совместно с российским оппозиционером Алексеем Навальным, впоследствии погибшим в колонии в РФ.

Помимо Орлина Русева, обвиняемыми по делу о шпионаже проходят еще пять граждан Болгарии: Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Ваня Габерова, Тихомир Иванчев и Иван Стоянов. Русев с 2009 года жил в Великобритании и вел бизнес в сфере перехвата сигналов, Джамбазов и Иванова руководили организацией помощи болгарам, Иванчев работал маляром, а Стоянов выступал в Великобритании на соревнованиях по смешанным единоборствам, уточняют в материалах следствия. Все, кроме Русева и Джамбазова, вину отрицают.

Русев и Джамбазов уже признались в шпионаже на РФ

46-летний Орлин Русев и 43-летний Бизер Джамбазов сделали признания еще до начала судебного заседания, сообщало агентство dpa. Следствие считает, что Русев руководил группой шпионов, работавших на Москву. Предполагается, что он получал задания от Яна Марсалека - предпринимателя, который, предположительно, сотрудничал с российскими спецслужбами и затем скрылся от правосудия.

По данным следствия, шпионская группа работала не только в Великобритании, но также в Германии, Австрии, Испании и Черногории, написало dpa. На судебном заседании прокурор Элисон Морган заявила, что обвиняемые в период с 2020 по 2023 год получали изображения людей или объектов и составляли подробные отчеты о своих целях. Взамен они получали "значительные суммы денег", заявила Морган.

Роль Марсалека в банкротстве Wirecard

Ян Марсалек уже несколько лет скрывается от немецкого правосудия и, как предполагается, находится в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ. Марсалек считается главным подозреваемым в скандале с Wirecard, где он отвечал за бизнес с так называемыми сторонними компаниями-партнерами - внешними поставщиками платежных услуг, которые обрабатывали или якобы обрабатывали платежи по кредитным картам от имени Wirecard, в основном в Азии.

В июне 2020 года выяснилось, что 1,9 млрд евро - предполагаемые доходы от этого бизнеса - "пропали бесследно": два банка на Филиппинах, которые предположительно держали деньги, сообщили, что у них такой суммы нет и никогда не было. 25 июня Wirecard, сославшись на "чрезмерную задолженность", подала уведомление о банкротстве. Марсалек покинул Германию, когда крах группы стал очевиден.

Согласно расследованию центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, в 2021 году Ян Марсалек получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова. При этом номер выданного ему документа, как выяснили журналисты, совпадает с просроченным паспортом экс-депутата Госдумы РФ Дарьи Митиной и формально может быть недействительным.