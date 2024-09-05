Экс-управляющих Wirecard приговорили к выплате компенсаций

Маркус Браун (Markus Braun) и два других члена правления концерна Wirecard должны выплатить миллионные компенсации управляющему банкротством в связи с неоплаченными кредитами, выданными компанией сомнительному деловому партнеру. Такое решение принял судья земельного суда в Мюнхене Гельмут Кренек (Helmut Krenek) в четверг, 5 сентября, удовлетворив иск управляющего банкротством Михаэля Яффе (Michael Jaffe).

Суд постановил, что три бывших члена правления Wirecard - Маркус Браун, а также директор по финансам и директор по продуктам Штефан фон Эрффа (Stephan von Erffa) и Оливер Белленхаус (Oliver Bellenhaus) - нарушили свои обязанности при принятии бизнес-решений, когда предоставили необеспеченный кредит на сумму в 100 миллионов евро некоей компании в Сингапуре. Кроме того, три топ-менеджера проявили небрежность при подписании облигаций, отказавшись от основательной финансовой проверки вопреки совету адвоката.

В общей сложности управляющий банкротством должен получить с ответчиков компенсацию в размере 140 млн евро плюс проценты, постановил суд. В то же время иск в отношении члена наблюдательного совета концерна был отклонен. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Михаэль Яффе настаивал в суде, что Браун и другие топ-менеджеры Wirecard в нарушение своих обязанностей предоставили компании Ocap в виде кредита 200 млн евро, из которых было возвращено лишь 60 млн евро. Указывается, что эта компания на момент предоставления ей кредита уже имела другие задолженности по выплатам.

Скандал вокруг немецкого концерна Wirecard

Скандал вокруг немецкого концерна Wirecard разгорелся в июне 2020 года. Тогда выяснилось, что 1,9 млрд евро, фигурировавшие на бумаге как доход от работы концерна с внешними поставщиками платежных услуг, которые якобы обрабатывали платежи по кредитным картам от имени Wirecard, "пропали бесследно".

Два банка на Филиппинах, которые предположительно держали деньги, сообщили, что у них такой суммы нет и никогда не было. 25 июня 2020 года Wirecard, сославшись на "чрезмерную задолженность", подала уведомление о банкротстве.

С тех пор управляющий банкротством Михаэль Яффе и пострадавшие от деятельности Wirecard инвесторы пытаются возместить понесенный ими ущерб посредством гражданских исков к менеджерам концерна и его аудиторам, а также компаниям, застраховавшим их ответственность.

Маркус Браун, Штефан фон Эрффа и Оливер Белленхаус предстали перед земельным судом Мюнхена в рамках уголовного процесса по делу о мошенничестве и подделке финансовой отчетности.

Данные о связи Марсалека со спецслужбами РФ

Между тем другой топ-менеджер Wirecard - Ян Марсалек (Jan Marsalek) - бывший операционный директор, отвечавший за бизнес в Азии, скрылся от правосудия. По данным немецких СМИ, в отношении него ведет расследование Федеральная прокуратура Германии.

В марте 2024 года ряд немецких СМИ опубликовал расследование, согласно которому Марсалек около десяти лет до своего исчезновения работал на российские спецслужбы.