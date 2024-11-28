Двое болгар на суде в Лондоне признались в шпионаже на РФ

Двое граждан Болгарии перед заседанием суда признали вину в шпионаже в пользу РФ. Один из них руководил шпионской группой, считает следствие. Предполагается, что он получал задания от австрийского бизнесмена Марсалека.

Двое граждан Болгарии, находящихся под арестом в Великобритании, признали вину в шпионаже в пользу России. Об этом стало известно в четверг, 28 ноября, во время заседания Центрального уголовного суда в Лондоне. 46-летний Орлин Русев и 43-летний Бизер Джамбазов сделали признания еще до начала заседания, сообщает агентство dpa. Трое других подозреваемых по тому же делу отрицают свою вину, сообщает агентство dpa.

Следствие считает, что признавший вину Русев руководил группой шпионов, работавших на Москву. Предполагается, что он получал задания от Яна Марсалека - австрийского предпринимателя, который, предположительно, сотрудничал с российскими спецслужбами и затем скрылся от правосудия.

По данным следствия, шпионская группа работала не только в Великобритании, но также в Германии, Австрии, Испании и Черногории, отмечает dpa. На судебном заседании прокурор Элисон Морган заявила, что обвиняемые в период с 2020 по 2023 год получали изображения людей или объектов и составляли подробные отчеты о своих целях. Взамен они получали "значительные суммы денег", заявила Морган.

Роль Марсалека в банкротстве Wirecard

Ян Марсалек, ранее занимавший должность директора по продажам финансовой компании Wirecard, уже несколько лет скрывается от немецкого правосудия и, как предполагается, находится в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ. Он считается главным подозреваемым в скандале с Wirecard, напоминает агентство dpa. Марсалек отвечал за бизнес с так называемыми сторонними компаниями-партнерами - внешними поставщиками платежных услуг, которые обрабатывали или якобы обрабатывали платежи по кредитным картам от имени Wirecard, в основном в Азии.

В июне 2020 года выяснилось, что 1,9 млрд евро - предполагаемые доходы от этого бизнеса - "пропали бесследно": два банка на Филиппинах, которые предположительно держали деньги, сообщили, что у них такой суммы нет и никогда не было. 25 июня Wirecard, сославшись на "чрезмерную задолженность", подала уведомление о банкротстве. Марсалек покинул Германию, когда крах группы стал очевиден.

Согласно расследованию центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, в 2021 году Ян Марсалек получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова. При этом номер выданного ему документа, как выяснили журналисты, совпадает с просроченным паспортом экс-депутата Госдумы РФ Дарьи Митиной и формально может быть недействительным.