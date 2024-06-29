Der Spiegel: В ФРГ начали расследование против Марсалека

Федеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении скрывающегося от немецкого правосудия бывшего операционного директора финансовой компании Wirecard Яна Марсалек (Jan Marsalek), сообщил в пятницу, 28 июня, немецкий еженедельник Der Spiegel. По его данным, Марсалека подозревают в шпионаже в пользу России.

Проводится новый анализ информации о Марсалеке

В настоящее время немецкие ведомства проводят новый анализ всех имеющихся у них сведений о Марсалеке. Агрессивные действия России в сфере шпионажа требуют среди прочего новой оценки дела экс-менеджера Wirecard, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности Германии. В фокусе расследования стоит вопрос, в течение какого времени Марсалек работал на российские спецслужбы.

Федеральная прокуратура отказалась подтвердить либо опровергнуть эту информацию Der Spiegel.

В марте 2024 года еженедельник Der Spiegel, телеканал ZDF, австрийская газета Standard и российская платформа The Insider сообщали о результатах журналистского расследования, из которого следовало, что Марсалек работал около десяти лет до своего исчезновения на российские спецслужбы. Как утверждается, еще с 2014 года он установил через доверенное лицо тесные контакты с российской военной разведкой ГРУ и депутатами Госдумы. Спецслужбы утверждают, что впоследствии он работал на ФСБ.

Расследования в Великобритании и Австрии

Der Spiegel напоминает, что в отношении Марсалека ведется расследование в Великобритании, где он считается центральной фигурой, стоящей за группой граждан Болгарии, которые по поручению российских спецслужб следили за журналистами-расследователями, в том числе, за Христо Грозевым. По данным британских следователей, Марсалек играл центральную роль в качестве посредника между Москвой и группой болгар, которые должны предстать перед судом в Лондоне как подозреваемые в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года Марсалек участвовал в заговоре с целью сбора информации, которая "прямо или косвенно полезна противнику и тем самым наносит ущерб интересам и безопасности государства".

Кроме того, расследование против Марсалека и его предполагаемых сообщников по подозрению в шпионаже ведется в Австрии. Согласно материалам австрийского следствия, Марсалек входил в состав "разведывательной ячейки в Вене, возможности и потенциал которой использовались российскими спецслужбами", пишет Der Standard. "Исследование предполагает, что Марсалек использовал собственные сети в странах Западной Европы для шпионажа за людьми, которые были неугодны Кремлю", - говорится в публикации ZDF. "В течение многих лет он, по-видимому, беспрепятственно создавал шпионскую сеть", - уточняет Der Spiegel. СМИ утверждают, что Марсалек также ездил в Сирию вместе с наемниками ЧВК "Вагнер".

Роль Марсалека в банкротстве Wirecard

Ян Марсалек, ранее занимавший должность директора по продажам финансовой компании Wirecard, уже несколько лет скрывается от немецкого правосудия и, как предполагается, находится в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ. Он считается главным подозреваемым в скандале с Wirecard, напоминает агентство dpa. Марсалек отвечал за бизнес с так называемыми сторонними компаниями-партнерами - внешними поставщиками платежных услуг, которые обрабатывали или якобы обрабатывали платежи по кредитным картам от имени Wirecard, в основном в Азии.

В июне 2020 года выяснилось, что 1,9 млрд евро - предполагаемые доходы от этого бизнеса - "пропали бесследно": два банка на Филиппинах, которые предположительно держали деньги, сообщили, что у них такой суммы нет и никогда не было. 25 июня Wirecard, сославшись на "чрезмерную задолженность", подала уведомление о банкротстве. Марсалек покинул Германию, когда крах группы стал очевиден.

Согласно расследованию центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, в 2021 году Ян Марсалек получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова. При этом номер выданного ему документа, как выяснили журналисты, совпадает с просроченным паспортом экс-депутата Госдумы РФ Дарьи Митиной и формально может быть недействительным.