Возвращение Навального: был берлинский пациент - стал химкинский арестант

Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.
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Демонстративное задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся на родину из Германии, его исчезновение, а затем суд, вызвало резонанс в немецких СМИ.
Алексей Навальный, несомненно, допускал, что его могут задержать. Поэтому его возвращение в Москву - чрезвычайно смелый шаг. Но оппозиции в России это вряд ли поможет, считает Юрий Решето.
На самолете авиакомпании "Победа", которым Навальный прилетел в Москву, произошло немало странного. Репортаж DW с рейса, за которым следил весь мир.