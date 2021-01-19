За сутки после выхода фильма о "дворце Путина" ФБК собрал 4,6 млн рублей

Примерно за сутки, прошедшие после публикации фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Дворец Путина. История самой большой взятки", на счета ФБК поступило более 4,5 млн рублей, сообщил директор фонда Иван Жданов. "4 694 929 рубля пришло пожертвований в ФБК с момента выхода расследования", - написал он в Twitter в среду, 20 января.

Комментируя расследование о том, что самый большой особняк в России принадлежит главе государства Владимиру Путину, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в тот же день предостерег граждан от финансовой помощи Фонду борьбы с коррупцией. То, что в конце фильма были указаны номера счетов с просьбой перечислять на них деньги, он назвал "главной задачей подобных материалов, таких псевдорасследований". "Вот это как раз и есть главный лохотрон, - цитирует Пескова "Интерфакс". - И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам".

По данным статистики YouTube, которые приводит пресс-секретарь Алексея Навального и ФБК Кира Ярмыш, к середине дня 20 января видеорасследование посмотрели более 25 миллионов зрителей.

По оценке ФБК, возведение "дворца Путина" под Геленджиком на берегу Черного моря обошлось в 100 млрд рублей. Над зданием площадью почти в 18 000 квадратных метров запрещены полеты, а к берегу нельзя подплыть со стороны моря. По сведениям расследователей, дворец строится и содержится за счет двух государственных компаний - "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Сечиным и Токаревым.

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