Кремль не хочет прислушиваться к призывам Запада освободить Навального

Арест Навального связан с несоблюдением законов РФ, Кремль не позволит вмешиваться во внутренние дела страны, заявил пресс-секретарь Путина. Многие политики Запада призвали Москву освободить оппозиционера.
Кремль не хочет принимать во внимание призывы европейских и американских политиков освободить российского оппозиционера Алексея Навального. "Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России, это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 19 января. При этом Россия по-прежнему заинтересована в "добрых отношениях" с другими странами, которые "никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином", отметил Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина назвал "абсолютной ерундой" утверждения о страхе российского президента перед оппозиционером. Наличие у российских ведомств претензий к Навальному не имеет отношения к главе государства, их "никак нельзя ассоциировать с президентом", утверждал Песков.
В этот же день Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск Навального к пресс-секретарю российского президента. Суд вернул оппозиционеру заявление, объяснив этот шаг процессуальными недостатками, допущенными при подаче иска.
Навальный обратился в суд в середине ноября 2020 года. Политик заявил о распространении ложных, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию данных Песковым, сообщившим о предполагаемом сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ.
Между тем, Жак Мэр, специальный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по делу Навального намерен посетить Россию для подготовки доклада. Он направит соответствующий запрос российской стороне как можно скорее, сообщили в ПАСЕ по итогам заседания по отравлению россиянина.
Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в России веществом из группы "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.
Навальный прилетел из Берлина в Москву вечером 17 января и был задержан на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Местонахождение политика оставалось неизвестным на протяжении нескольких часов. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Навального до 15 февраля.
Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам 23 января.
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