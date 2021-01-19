 Кремль не хочет прислушиваться к призывам Запада освободить Навального | Новости из Германии о России | DW | 19.01.2021

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Россия

Кремль не хочет прислушиваться к призывам Запада освободить Навального

Арест Навального связан с несоблюдением законов РФ, Кремль не позволит вмешиваться во внутренние дела страны, заявил пресс-секретарь Путина. Многие политики Запада призвали Москву освободить оппозиционера.

Алексей Навальный в суде в Москве

Алексей Навальный (фото из архива)

Кремль не хочет принимать во внимание призывы европейских и американских политиков освободить российского оппозиционера Алексея Навального. "Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России, это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 19 января. При этом Россия по-прежнему заинтересована в "добрых отношениях" с другими странами, которые "никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином", отметил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал "абсолютной ерундой" утверждения о страхе российского президента перед оппозиционером. Наличие у российских ведомств претензий к Навальному не имеет отношения к главе государства, их "никак нельзя ассоциировать с президентом", утверждал Песков.

Суд вернул Навальному иск к Пескову

В этот же день Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск Навального к пресс-секретарю российского президента. Суд вернул оппозиционеру заявление, объяснив этот шаг процессуальными недостатками, допущенными при подаче иска.

Навальный обратился в суд в середине ноября 2020 года. Политик заявил о распространении ложных, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию данных Песковым, сообщившим о предполагаемом сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ.

Спецдокладчик ПАСЕ намерен посетить РФ для доклада по делу Навального

Между тем, Жак Мэр, специальный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по делу Навального намерен посетить Россию для подготовки доклада. Он направит соответствующий запрос российской стороне как можно скорее, сообщили в ПАСЕ по итогам заседания по отравлению россиянина.

Задержание Навального в Шереметьево после возвращения в Россию

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в России веществом из группы "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Навальный прилетел из Берлина в Москву вечером 17 января и был задержан на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Местонахождение политика оставалось неизвестным на протяжении нескольких часов. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Навального до 15 февраля.

Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам 23 января.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:31

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