 Реакция в ФРГ на аресты в России: санкции против силовиков и ″Северного потока - 2″? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 01.02.2021

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Германия

Реакция в ФРГ на аресты в России: санкции против силовиков и "Северного потока - 2"?

Немецкое правительство и депутаты бундестага требуют освободить Навального и его сторонников, а также ввести штрафные меры за применение насилия в отношении мирных демонстрантов в России.

Применение насилия против мирных демонстрантов в России шокировало немецких политиков, 31 января 2021 года

Применение насилия против мирных демонстрантов в России шокировало немецких политиков, 31 января 2021 года

Политический Берлин резко осудил применение насилия против участников мирных демонстраций в десятках городов России и массовые задержания их участников в минувшее воскресенье. Немецкое правительство почти в ультимативной форме требует освободить и Алексея Навального, и всех задержанных на акциях в его поддержку. Обсуждается вариант введения персональных санкций против ответственных за репрессии. Появились и нюансы в официальной позиции Берлина по отношению к газопроводному проекту "Северный поток - 2".

Запрет на демонстрацию - не повод применять насилие

В непривычно резком тоне и не дожидаясь вопросов журналистов, действия российских силовиков на правительственной пресс-конференции в понедельник, 1 февраля, осудила заместитель официального представителя канцлера Германии Мартина Фитц (Martina Fietz).

Отряд полицейских с дубинками в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 31 января 2021 года

При этом она напомнила о том, что "десятки тысяч людей, вышедших на улицы по всей стране в более чем сотне городов действовали в соответствие с правами, закрепленными в российской Конституции… Российское же государство отказывает своим мирно демонстрирующим гражданам в таких правах". Запрет на проведение демонстраций, по ее словам, не может служить оправданием для применения насилия в отношении их участников.

Правительство Германии призвало российское руководство прекратить применение насилия, гарантировать соблюдение гражданских прав и свобод и потребовало "немедленно освободить арестованных". Кроме того, заявила Фитц, правительство "снова требует освободить господина Навального и расследовать обстоятельства применения против него на российской территории химического оружия".

Весь мир видит происходящее в России

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции правящего в ФРГ блока консервативных партий ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) был "потрясен" кадрами, на которых видно, как полиция в крупных российских городах обращается с мирными демонстрантами.

Юрген Хардт в интервью DW

Юрген Хардт в интервью DW

"Россия далека от того, чтобы считаться демократическим правовым государством, она нарушает все правила Совета Европы, членом которого является, - сказал Хардт в интервью DW. - Но Германия может содействовать тому, чтобы весь мир узнал(...), как Путин обращается с инакомыслящими".

Но это не единственное, что может сделать Германия и Европа. Юрген Хардт уверен, что на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС "будет единодушно осуждено жестокое обращение полиции с демонстрантами, а кроме того, выдвинуто требование освободить Навального и задержанных в позапрошлые и прошлые выходные демонстрантов".

Хардт не исключает и введения персональных санкций против ответственных за применение чрезмерного насилия против демонстрантов, как ЕС это уже сделал в отношении некоторых белорусских силовиков. "Все, кто несет ответственность за применение насилия в Москве и Санкт-Петербурге, должны знать: весь мир видит вас", - заявил он.

Санкции против силовиков

Идею персональных санкций против российских силовиков поддерживает эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt). Уже известно, напоминает она в беседе с DW, кто принимал участие в отравлении Навального. Против этих лиц, а также ответственных за репрессии против участников мирных демонстраций уже давно надо было ввести персональные санкции.

Рената Альт

Рената Альт

"Мы не требуем санкций, которые были бы направлены против всего российского населения. Но возможности прицельных персональных санкций еще не исчерпаны. Если знаешь, кто из силовиков, кто в государственном аппарате несет ответственность за применение насилия, то конкретно против этих лиц можно вводить штрафные меры", - заявила Рената Альт.

 

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Еще дальше в вопросе о персональных санкциях идет член внешнеполитического комитета бундестага из фракции "зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin).

Пока, по его словам, не затронуто "ядро" системы, против которого выступает Навальный: "А именно, коррупция элиты, которая переводит значительные части своих коррупционных денег в Европейский Союз". Триттин предлагает арестовать средства тех российских олигархов, которые нажили свои несметные богатства благодаря коррупции. "Такие санкции были бы по-настоящему действенными", - уверен он.

Юрген Триттин

Юрген Триттин

А чтобы вычислить таких олигархов, Триттин рекомендует обратиться к расследованиям самого Навального, например, говорит он, "о чудесной вилле в Тоскане, якобы принадлежащей господину Медведеву". В качестве примера он приводит практику берлинской полиции, которая, расследуя клановую преступность, требует от подозреваемых доказать, что принадлежащая им собственность или предметы роскоши приобретены на законные средства. Вряд ли у российских госслужащих такие зарплаты, говорит Триттин, на которые можно было бы позволить себе такие приобретения.

Нюансы в подходе Берлина к "Северному потоку - 2" 

Все более бурно обсуждают в Германии также возможный мораторий или даже полный отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Идею моратория, в частности, поддерживает и Рената Альт: "Я не считаю, что этот проект следует превращать в индустриальную руину. Он будет когда-нибудь завершен. Но необходим мораторий на строительство до тех пор, пока российская сторона не сдвинется в том, что касается расследования обстоятельств отравления Алексея Навального. Нужно оказать нажим".

Отказаться от "Северного потока - 2" теперь призывает и Франция. "Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - сказал 1 февраля госсекретарь по делам Европы Клеман Бон, имея в виду арест Навального и действия российских силовиков. Может быть, позиция Парижа - главного союзника Берлина по ЕС - побудит немецкое правительство пересмотреть свое нейтрально-позитивное отношение к этому газопроводному проекту?

Трубы для Северного потока - 2

Трубы для "Северного потока - 2"

Нет, позиция правительства Германии по поводу "Северного потока - 2" не изменилась, лаконично ответила корреспонденту DW Мартина Фитц на правительственной пресс-конференции. При дальнейших расспросах журналистов однако выяснилось, что в аргументации официального Берлина появились некоторые нюансы.

Так, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger) признал, что "с Францией ведется тесный обмен мнениями" на эту тему, и напомнил, что в прошлый понедельник, 25 января, на встрече европейских министров иностранных дел уже "обсуждалась возможная реакция на обращение с Навальным и его сторонниками" и что обсуждение возможных санкций будет возобновлено после возвращения в конце недели из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Кристофер Бургер, правда, не сказал, что среди обсуждаемых ответных мер был и вариант отказа от "Северного потока - 2", но признал, что дискуссия на эту тему в Евросоюзе идет и не стал отрицать, что газопроводный проект может стать одним из элементов нового пакета санкций в отношении России.

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    Автор: Виталий Кропман


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