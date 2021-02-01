Правительство Германии осудило жесткий разгон демонстраций в России

Правительство Германии осудило применение силы в отношении участников российских протестов против ареста оппозиционера Алексея Навального. Задержанные демонстранты, а также сам Навальный должны быть освобождены, заявила представитель кабинета министров Мартина Фиц (Martina Fietz) на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 2 февраля.

В свою очередь министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) резко раскритиковала действия правоохранителей во многих российских городах, где накануне прошли акции протеста. "Волна арестов и полицейского насилия против мирных демонстрантов и журналистов является вопиющим нарушением Европейской конвенции о правах человека и российской Конституции", - отметила она.

По словам Ламбрехт, российские власти "уже даже не создают видимость соблюдения принципов правового государства, свободы слова и демократии". "Произвольные задержания должны быть незамедлительно прекращены", - подчеркнула немецкий министр и призвала также освободить Алексея Навального. Вместо того, чтобы продолжать преследования Навального и его сторонников и объявлять их преступниками, Москве следует, наконец, начать расследование отравления российского оппозиционера, считает Ламбрехт.

Протесты в России в поддержку Навального

31 января в Москве и многих других городах России и мирапрошлиакции в поддержку Алексея Навального, арестованного до 15 февраля. В общей сложности в этот день были задержаны более 5100 участников протестов, в том числе 1600 - в Москве. Первые массовые акции протеста против ареста Навального, вернувшегося в Россию из ФРГ, где он проходил лечение от последствий отравления его на родине боевым веществом типа "Новичок", состоялись по всей России 23 января. По данным оппозиции, в них приняло участие до 160 тысяч человек.

Алексей Навальный был арестован в связи с так называемым делом "Ив Роше", по которому ему грозят заменить условный срок на реальный. Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

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