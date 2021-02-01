 Правительство Германии осудило жесткий разгон демонстраций в России | Новости из Германии о России | DW | 01.02.2021

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Россия

Правительство Германии осудило жесткий разгон демонстраций в России

Берлин призвал российские власти освободить задержанных демонстрантов, а также Алексея Навального. Министр юстиции ФРГ заявила о вопиющем нарушении Конвенции о правах человека.

Задержание демонстранта в Москве 31 января

Задержание демонстранта в Москве 31 января

Правительство Германии осудило применение силы в отношении участников российских протестов против ареста оппозиционера Алексея Навального. Задержанные демонстранты, а также сам Навальный должны быть освобождены, заявила представитель кабинета министров Мартина Фиц (Martina Fietz) на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 2 февраля.

В свою очередь министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) резко раскритиковала действия правоохранителей во многих российских городах, где накануне прошли акции протеста. "Волна арестов и полицейского насилия против мирных демонстрантов и журналистов является вопиющим нарушением Европейской конвенции о правах человека и российской Конституции", - отметила она.

По словам Ламбрехт, российские власти "уже даже не создают видимость соблюдения принципов правового государства, свободы слова и демократии". "Произвольные задержания должны быть незамедлительно прекращены", - подчеркнула немецкий министр и призвала также освободить Алексея Навального. Вместо того, чтобы продолжать преследования Навального и его сторонников и объявлять их преступниками, Москве следует, наконец, начать расследование отравления российского оппозиционера, считает Ламбрехт.

Протесты в России в поддержку Навального

31 января в Москве и многих других городах России и мирапрошлиакции в поддержку Алексея Навального, арестованного до 15 февраля. В общей сложности в этот день были задержаны более 5100 участников протестов, в том числе 1600 - в Москве. Первые массовые акции протеста против ареста Навального, вернувшегося в Россию из ФРГ, где он проходил лечение от последствий отравления его на родине боевым веществом типа "Новичок", состоялись по всей России 23 января. По данным оппозиции, в них приняло участие до 160 тысяч человек.

Алексей Навальный был арестован в связи с так называемым делом "Ив Роше", по которому ему грозят заменить условный срок на реальный. Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

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    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

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    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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