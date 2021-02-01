 Десятки задержанных у Мосгорсуда во время заседания по Навальному | Новости из Германии о России | DW | 02.02.2021

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Россия

Десятки задержанных у Мосгорсуда во время заседания по Навальному

ФСИН требует признать Навального виновным в нарушении обязательств по условному наказанию, наложенному на него по делу "Ив Роше". У Мосгорсуда во время заседания были задержаны десятки человек.

Служащие полиции и задержанные активисты возле автобуса

Сотрудники полиции во вторник, 2 февраля, задержали более 120 человек около здания Московского городского суда и на подходах к нему. Такие данные приводит правозащитный портал "ОВД-Инфо". В Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского районного суда, который решает, заменить ли российскому оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу косметической компании "Ив Роше" реальным.

Место проведения заседания перенесли из-за большого числа запросов на аккредитацию, поступивших в районный суд от различных СМИ. К Мосгорсуду перед заседанием съехались автобусы с Росгвардией. Сотрудники ОМОНа досматривали сумки и рюкзаки у выходящих из вестибюля станции метро "Преображенская площадь", расположенной поблизости.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России в конце декабря 2020 года обвинила оппозиционера в нарушении обязательств условно осужденного по этому делу. По версии ведомства, Навальный 7 раз не явился на регистрацию в рамках испытательного срока.

Дело против братьев Навальных

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

Алексей Навальный в здании Мосгорсуда 2 февраля 2021 года

Алексей Навальный в здании Мосгорсуда 2 февраля 2021 года

В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила. Гендиректор российского филиала отказался выступать в суде в качестве потерпевшего и не был вызван в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком в 5 лет, Олега Навального - к 3,5 годам колонии общего режима.  Летом 2017 года суд продлил на год испытательный срок Алексею Навальному.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. В апреле 2019 года ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.

Мособлсуд оставил Навального под арестом

Навальный был задержан 17 января после возвращения в РФ из Германии, где провел почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. На следующий день оппозиционер был арестован. Политика направили в следственный изолятор "Матросская тишина".

В десятках городов России и мира 23 января и 31 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, брат арестованного оппозиционера Олег Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Московский областной суд 28 января оставил Навального под арестом до 15 февраля.

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  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

    Автор: Марина Барановская


  

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