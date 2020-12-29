 Заседание по делу Навального перенесено в Мосгорсуд | Новости из Германии о России | DW | 01.02.2021

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Россия

Заседание по делу Навального перенесено в Мосгорсуд

Заседание перенесли из-за большого числа запросов от СМИ на аккредитацию, поступивших в районный суд. Алексея Навального доставят из СИЗО.

Акция в поддержку Алексея Навального 31 января в Берлине

Акция в поддержку Алексея Навального 31 января в Берлине

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит 2 февраля ходатайство Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) о замене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному на реальное на выездном заседании в здании Мосгорсуде. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова в понедельник, 1 февраля.

Заседание перенесли из-за большого числа запросов на аккредитацию, поступивших в районный суд от различных СМИ. Заседание пройдет в апелляционном корпусе суда. В здание суда будут допущены только участники судебного заседания, а также представители СМИ на основании аккредитаций, направленных в адрес Симоновского суда - строго по одному представителю от СМИ. Для остальных журналистов будет организована трансляция в соседнем зале. Навального привезут в суд из СИЗО.

ФСИН требует назначить Навальному реальный срок по так называемому делу "Ив Роше" вместо условного наказания в виде 3,5 лет лишения свободы, назначенного ранее. Генпрокуратура поддержала это требование.

Массовые задержания на протестах в России

23 января и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста против ареста Навального, задержанного 17 января сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления боевым веществом типа "Новичок".

В акциях 23 января, по данным оппозиции, приняли участие до 160 тысяч человек, были задержаны более 3000 участников. 31 января были задержаны свыше 5100 человек, в том числе 1600 - в Москве. Ранее Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

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    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

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    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 03:07

Навальный поддержал протестующих из СИЗО - суд оставил его под стражей

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Страшные протесты в России. Психиатрическая клиника. О детях на митинге – "Заповедник", выпуск 155  

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