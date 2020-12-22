Депутат бундестага: Европа должна подумать об аресте активов российских олигархов

Европа должна подумать о наложении ареста на активы тех российских "олигархов, которые в чрезвычайной мере обогатились посредством коррупции". Такое мнение в беседе с DW высказал в понедельник, 1 февраля, член внешнеполитического комитета бундестага от фракции "Союз-90" / "зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin), комментируя возможность введения персональных ограничительных мер в отношении ответственных за репрессии в РФ.
По мнению Триттина, Европа до сих пор глубоко не вникала в суть обвинений, которые оппозиционер Алексей Навальный предъявлял российскому руководству. Между тем, по оценкам члена комитета бундестага, речь идет о коррупции высшего слоя российской элиты, который переводит "большую часть своей коррупционной прибыли, своего богатства, своих денег в Евросоюз".
Депутат от "зеленых" предложил обсуждать адресные санкции
"Я твердо верю, что если вы хотите учесть (позицию - Ред.) Алексея Навального и законные интересы российского народа, не следует говорить о дополнительных - по всей вероятности, бесполезных - санкциях в отношении России", - заявил германский политик. По его мнению, обсуждать необходимо адресные ограничительные меры.
"Это было бы действительно разумное решение по санкциям", - подчеркнул Триттин.
Ранее внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour) высказал мнение, что в связи с арестом Алексея Навального Германия должна окончательно отказаться от строительства газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, германское правительство практически в ультимативной форме потребовало освободить российского оппозиционера и всех задержанных на акциях в его поддержку.
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Неприступная крепость
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Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман