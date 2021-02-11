Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока - 2"

Сенаторы США призвали президента страны Джо Байдена ввести анонсированные в январе санкции против достройки и введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". "Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", - говорится в письме, которое отправили Байдену в пятницу, 12 февраля, сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джинн Шейхин.

Оба сенатора выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом". В свою очередь представитель Госдепартамента США подчеркнул, что запуск газопровода стал бы "плохой сделкой" для Европы.

В ФРГ предлагали США отказаться от санкций против "Северного потока - 2"

На этой неделе немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовала письмо вице-канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), которое он отправил в августе 2020 года в администрацию президента Дональда Трампа. Шольц предлагал инвестировать миллиард бюджетных евро в сооружении в Германии терминала для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) - в обмен на отказ США вводить санкции против "Северного потока - 2".

В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость ФРГ от российского газа и причинит ущерб Украине. Критики в свою очередь указывают, что США, противясь "Северному потоку - 2", всего лишь хотят обеспечить экспорт собственного сжиженного газа в Европу по максимальной цене.

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