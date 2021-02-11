 Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.02.2021

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Мир

Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока - 2"

Конгрессмены назвали "Северный поток - 2" "опасным проектом" и призвали "положить конец этому опасному проекту".

Российский трубоукладчик Фортуна в немецком Висмаре

Российский трубоукладчик "Фортуна" в немецком Висмаре

Сенаторы США призвали президента страны Джо Байдена ввести анонсированные в январе санкции против достройки и введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". "Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", - говорится в письме, которое отправили Байдену в пятницу, 12 февраля, сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джинн Шейхин.

Оба сенатора выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом". В свою очередь представитель Госдепартамента США подчеркнул, что запуск газопровода стал бы "плохой сделкой" для Европы.

В ФРГ предлагали США отказаться от санкций против "Северного потока - 2"

На этой неделе немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовала письмо вице-канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), которое он отправил в августе 2020 года в администрацию президента Дональда Трампа. Шольц предлагал инвестировать миллиард бюджетных евро в сооружении в Германии терминала для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) - в обмен на отказ США вводить санкции против "Северного потока - 2".

В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость ФРГ от российского газа и причинит ущерб Украине. Критики в свою очередь указывают, что США, противясь "Северному потоку - 2", всего лишь хотят обеспечить экспорт собственного сжиженного газа в Европу по максимальной цене.

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    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

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    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


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Как Северный поток-2 связан с Навальным, или Ждать ли Путину санкций США и ЕС. DW Новости

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