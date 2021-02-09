Премьер Польши: "Северный поток - 2" направлен против Европы

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий считает, что трубопровод "Северный поток - 2" может, скорее, способствовать "агрессивной политике России". Польский премьер присоединился в четверг, 11 февраля, к дискуссии вокруг проекта, которую до этого вели президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Хотя я согласен с президентом Германии, что послевоенные долги не были выплачены, "Северный поток - 2" не является компенсацией. Это - шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который, скорее, может способствовать агрессивной политике России", - написал в Twitter Моравецкий. По мнению главы кабмина, эта инициатива "увеличивает зависимость Европейского Союза, подрывает экономику и безопасность". "Пришло время положить этому конец", - уверен глава Совета министров Польши.

Позиция президента ФРГ и реакция посла Украины

Ранее президент ФРГ в интервью изданию Rheinische Post назвал отношения в области энергетики "почти последним мостиком между Россией и Европой" после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. "Жертвами войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер.

Украинский посол в ответ обвинил германского президента в представлении "сомнительных исторических аргументов" и "опасном искажении истории", отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР. Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник. По его словам, утверждения главы Федеративной Республики "глубоко ранили украинцев".

Президент Германии в свою очередь отверг критику посла Украины в ФРГ. Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием", заявили в ведомстве федерального президента. "Текст интервью говорит сам за себя", - отметил Штайнмайер.

Санкции США против судна-трубоукладчика "Северного потока - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Министерство финансов Соединенных Штатов в январе применило санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус". Это судно привлечено к постройке газопровода.

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