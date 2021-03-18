Суд ЕС: "Газпром" может использовать газопровод OPAL лишь на 50 процентов

Суд Европейского Союза в Люксембурге в четверг, 15 июля, отклонил апелляцию Германии и оставил в силе решение суда первой инстанции от 2019 года относительно доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL, которое было принято в пользу Польши. OPAL является наземным продолжением первой очереди "Северного потока", соединяя его с газопроводной системой в Чехии.

До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50%. Еще в 2009 году немецкое Федеральное агентство по сетям поставило условием полного доступа "Газпрома" к магистрали перепродажу части поставляемого газа (gas release). Эта программа не была реализована, и 50% транзитных мощностей OPAL были заморожены.

Претензии Польши к OPAL

В 2016 году Федеральное агентство по сетям изменило свое решение, позволив "Газпрому" использовать OPAL на 80-90% в долгосрочной перспективе, а при определенных условиях, в случае краткосрочной необходимости - на все 100%. Польша обжаловала это решение, и в сентябре 2019 года Европейский суд общей юрисдикции вынес вердикт в пользу Варшавы. Германия подала на него апелляцию в Суд ЕС в Люксембурге.

Польский концерн PGNiG, в частности, заявлял, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского урегулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов. Кроме того, как аргументировала Варшава, использование "Северного потока" на полную мощность могло привести к тому, что Россия поставляла бы меньше газа по другим своим газопроводам, как, например, проходящему через Польшу "Ямалу". По мнению польских властей, это нарушает европейский принцип солидарности в энергетической сфере.

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