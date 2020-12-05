Эксперт Суда ЕС рекомендует отклонить жалобу ФРГ на решение по OPAL

Генеральный адвокат Суда Европейского Союза (ЕС) в Люксембурге Мануэль Кампос Санчес-Бордона рекомендовал Суду отклонить апелляцию Германии на решение ограничить использование "Газпромом" мощностей газопровода OPAL. Об этом сообщает пресс-служба Суда ЕС в четверг, 18 марта.
Германия аргументирует свою позицию главным образом тем, что "принцип энергетической солидарности является лишь политическим понятием, а не правовым критерием, непосредственно определяющим права и обязанности" ЕС и входящих в него стран, указывает генеральный адвокат.
После проверки он пришел к выводу, что "солидарность упоминается в первичном праве ЕС в качестве ценности и цели, которые все в большей степени служат ориентирами для политических и экономических решений ЕС". Мнение генерального адвоката носит сугубо рекомендательный характер, однако судьи нередко следуют этим рекомендациям.
Претензии Польши к OPAL
Газопровод OPAL является сухопутным участком первой очереди "Северного потока".До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50%. В 2016 году российский концерн получил право использовать OPAL на 80-90% в долгосрочной перспективе, а при определенных условиях, в случае краткосрочной необходимости - на все 100%.
В сентябре 2019 году Суд ЕС отменил это решение Еврокомиссии, сочтя его принятым "в нарушение основного принципа солидарности в энергетическом секторе". Польский концерн PGNiG, в частности, заявлял, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского урегулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов.
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Автор: Андрей Гурков