 Немецкие лоббисты бизнеса с Россией требуют возобновить саммиты ЕС - РФ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 25.08.2021

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Экономика

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией требуют возобновить саммиты ЕС - РФ

Восточный комитет немецкой экономики призвал будущее правительство ФРГ не препятствовать "Северному потоку - 2" и содействовать единому пространству между Лиссабоном и Владивостоком.

Владимир Путин на саммите ЕС-Россия в январе 2014 года

Последний саммит ЕС-РФ состоялся в январе 2014. Потом были Крым, Восточная Украина и санкции

Россия остается ключевой темой в деятельности Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Эта влиятельная предпринимательская организация со штаб-квартирой в Берлине отвела взаимоотношениям с РФ значительную часть своей годовой пресс-конференции, проведенной 25 августа в виртуальном формате. При этом она не оставила сомнений в том, что будет и дальше активно лоббировать сотрудничество с российской стороной как в экономической сфере, так и на политическом уровне.

Оливер Хермес призывает не ставить под вопрос "Северный поток - 2"

Председатель комитета, совладелец и генеральный директор производителя насосного оборудования Wilo Оливер Хермес (Oliver Hermes), призвал следующее правительство ФРГ, которое будет сформировано после выборов в бундестаг 26 сентября, содействовать возобновлению саммитов ЕС - Россия. Это нужно, по его словам, чтобы "вновь вступить в диалог на высшем уровне", поскольку "решение многих проблем без России нереалистично". Предложение провести такую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным выдвинула этим летом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), но не получила поддержки лидеров других стран Евросоюза.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

От будущего правительства ФРГ Оливер Хермес потребовал также "не ставить задним числом под вопрос "Северный поток - 2". Он назвал этот газопровод "обращенным в будущее проектом", который поможет ЕС в реализации "Зеленого курса" (Green Deal), предполагающего радикальное сокращение выбросов парниковых газов ради защиты глобального климата.

В краткосрочном плане, отметил глава Восточного комитета, "Северный поток - 2" поможет удовлетворить повышенный спрос на природный газ, вызванный ускоренным отказом ЕС от угля и ожидаемым сокращением поставок из Нидерландов и Норвегии. В среднесрочной перспективе Россия могла бы транспортировать по этому трубопроводу водород, способствуя созданию европейской водородной экономики.

К тому же Оливер Хермес подтвердил приверженность возглавляемой им организации давней идее создания единого пространства от Лиссабона до Владивостока, но предложил говорить уже не только об общем экономическом, но и о совместном экологическом пространстве. Одновременно глава Восточного комитета рассматривает этот проект как ответ на экспансию и растущее влияние Китая.

Польша, Чехия и Венгрия для бизнеса Германии важнее России

Крен в сторону российской тематики возник на пресс-конференции отчасти из-за вопросов журналистов, интересовавшихся именно этой стороной деятельности Восточного комитета. Но на самом деле он работает с 29 государствами - бывшими восточноевропейскими соцстранами и бывшими республиками СССР, и Россия теперь уже далеко не главный торгово-экономический партнер Германии в данном регионе.

Принадлежащий Volkswagen завод Skoda в Младо-Болеславе

Завод Skoda (Volkswagen) в Младо-Болеславе. Чехия вошла в TOP-10 торговых партнеров ФРГ

Представленная журналистам статистика это в очередной раз подтвердила. По итогам первых шести месяцев 2021 года Россия заняла лишь четвертое место по объему экспортно-импортных операций с ФРГ после Польши, Чехии и Венгрии. Суммарный торговый оборот с этими тремя странами-членами ЕС достиг в первом полугодии 149 млрд евро, так что эта тройка вновь оказалась для Германии более важным внешнеэкономическим партнером, чем Китай, торговый оборот с которым составил 117 млрд евро.

Если же брать каждую из этих стран в отдельности, то Польша, обогнав Италию, поднялась уже на 5-е место в списке крупнейших внешнеэкономических партнеров Германии, Чехия занимает 10-е место, Венгрия на 13-м, Россия на 14-м. "Времена, когда Германия главным образом экспортировала в эти страны, давно прошли, сегодня торговля с ними почти что сбалансированная", - отметил Оливер Хермес, говоря об этих и целом ряде других стран региона.

Зеленые перспективы Украины в сотрудничестве с ЕС

К Украине это пока не относится - она все еще существенно больше покупает в Германии, чем поставляет на немецкий рынок. Однако в первой половине этого года украинский экспорт в ФРГ вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на целых 30%, особо подчеркнул глава Восточного комитета и объяснил это как ростом цен, так и все более тесными связями Украины с Евросоюзом.

Ветропарк в Одесской области

Ветропарк в Одесской области. В Украине постепенно развивается возобновляемая энергетика

Оливер Хермес указал на "превосходные предпосылки" для развития в Украине возобновляемой энергетики и производства "зеленого водорода". По его словам, сейчас следует как можно скорее создавать и оснащать средствами обещанный Украине "Зеленый фонд", чтобы "обеспечить быстрое и бесперебойное финансирование и реализацию конкретных предпринимательских проектов". 

Отвечая на вопрос DW, как Восточный комитет немецкой экономики относится к продолжающемуся сотрудничеству компаний из Германии с режимом Лукашенко в Беларуси, Оливер Хермес отметил, что следует учитывать договорные обязательства фирм и возможные юридические претензии в случае их невыполнения. А исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) добавил, что немецкий бизнес придерживается всех санкций ЕС и еще осенью прошлого года призывал власти Беларуси к мирному диалогу с оппозицией.

Европейское финансирование для инфраструктурных проектов в Центральной Азии

Говоря о Центральной Азии, Оливер Хермес указал на большую роль этого региона как связующего звена между ЕС, восточными соседями ЕС и азиатским регионом, сотрудничество с которым Евросоюз собирается целенаправленно развивать в рамках своей новой стратегии взаимодействия с Азией.

Центр столицы Узбекистана - Ташкента

Центр столицы Узбекистана - Ташкента

Будущему правительству Германии, подчеркнул он, следует добиваться от Брюсселя скорейшей реализации конкретных проектов развития инфраструктуры в странах Центральной Азии и предоставления им "выгодных и честных условий финансирования". Давно пора представить европейскую альтернативу китайской инициативе "Один пояс - один путь" (Новый шелковый путь), подчеркнул Оливер Хермес.

Он предложил также развивать "климатическое партнерство" со странами Восточной Европы и Центральной Азии, предполагающее, в частности, поддержку их усилий по декарбонизации экономики, а также стимулирование мер по повышению энергоэффективности.

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    Автор: Михаил Бушуев


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