  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесГермания

Экономисты IW ухудшили прогноз по ВВП Германии

Павел Мыльников
29 августа 2023 г.

В 2023 году объем ВВП ФРГ снизится на 0,5 процента, прогнозирует Институт немецкой экономики. Германия ориентирована на мировые рынки и сильнее ощущает геоэкономические шоки, пояснил IW.

https://p.dw.com/p/4VgGq
Сборка электромобиля Volkswagen ID.3 на заводе в Цвиккау
Завод Volkswagen в ЦвиккауФото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Объем валового внутреннего продукта Германии в нынешнем году сократится в пределах 0,5 процента. Это следует из отчета Института немецкой экономики (IW), представленного в понедельник, 28 августа. В весеннем прогнозе эксперты ожидали роста этого показателя на 0,25 процента.

К концу текущего года ВВП Германии будет аналогичен уровню 2019-го, считают экономисты. Они ожидают падения спада производства в третьем и четвертом кварталах.

Экономика ФРГ в силу своей ориентации на мировые рынки и высокой доли экспорта страдает выше среднего от геоэкономических потрясений, включая войну в Украине и напряженные отношения с Китаем, указывают аналитики. Кроме того, с учетом высокой доли промышленности и роли энергоемких отраслей немецкая экономика ощущает ценовые шоки и риски, связанные с цепочками поставок, сильнее других стран, отмечают эксперты IW.

Сокращение инфляции и рост безработицы

В то же время внутренний спрос находится под давлением высокой инфляции. По итогам года ее уровень незначительно сократится по сравнению с 2022-м и составит 6,5 процента, следует из прогноза.

Число безработных в ФРГ в нынешнем году вырастет до 2,58 млн человек, превысив аналогичный показатель 2022-го на 160 тысяч, считают аналитики. Тем самым уровень безработицы составит 5,5 процента. Экономисты не ожидают массовых сокращений, однако указывают, что уже потерявшим работу все сложнее найти новую.

Смотрите также:

Немецкий бизнес в опасности?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Немецкие железные дороги

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Британский журнал The Economist второй раз за четверть века назвал Германию "больным человеком Европы" из-за проблем с экономикой. Чем страдает страна и есть ли средства для быстрого излечения?
Политика26 августа 2023 г.
external

"Социальная взрывчатка" и инфляция: Германия готовится к кризису из-за войны в Украине

"Социальная взрывчатка" и инфляция: Германия готовится к кризису из-за войны в Украине

По мнению канцлера Олафа Шольца, преодолеть текущий кризис в Германии за несколько месяцев не удастся. Что происходит на востоке Украины. Скандал с российских хоккеистом Иваном Федотовым
5 июля 2022 г.32:06 мин.
external

Лейпциг - город бизнес-экспериментов

Лейпциг - город бизнес-экспериментов

Лейпциг переживает настоящий бум. Он считается самым динамичным городом Германии и преставляет большой интерес для молодых специалистов.
Культура10 марта 2016 г.04:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные близ Работино

Удар по Полтавской области и другие события 551-го дня войны

Политика28 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный бывший президент США Дональд Трамп протягивает из окна тюрьмы идущему мимо прохожему свою тюремную фотографию, на которой стоит ценник в 7 долларов США.

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?

Политика28 августа 2023 г.
Крушение самолета с Евгением Пригожиным

Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Политика28 августа 2023 г.
Граница гагаузской автономии в составе Молдовы

Политический кризис в Гагаузии: Илан Шор перегнул палку?

Политический кризис в Гагаузии: Илан Шор перегнул палку?

Политика28 августа 2023 г.
Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
Александр Лукашенко выступает перед выпускниками школы по видеосвязи

Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Нехватка кадров в Беларуси: почему целевой набор не поможет

Общество28 августа 2023 г.
Истребитель Су-30

Война, день 550-й: возможный удар ВСУ по аэродрому в Курске

Война, день 550-й: возможный удар ВСУ по аэродрому в Курске

Конфликты27 августа 2023 г.
На главную страницу