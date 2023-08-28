Экономисты IW ухудшили прогноз по ВВП Германии

В 2023 году объем ВВП ФРГ снизится на 0,5 процента, прогнозирует Институт немецкой экономики. Германия ориентирована на мировые рынки и сильнее ощущает геоэкономические шоки, пояснил IW.

Объем валового внутреннего продукта Германии в нынешнем году сократится в пределах 0,5 процента. Это следует из отчета Института немецкой экономики (IW), представленного в понедельник, 28 августа. В весеннем прогнозе эксперты ожидали роста этого показателя на 0,25 процента.

К концу текущего года ВВП Германии будет аналогичен уровню 2019-го, считают экономисты. Они ожидают падения спада производства в третьем и четвертом кварталах.

Экономика ФРГ в силу своей ориентации на мировые рынки и высокой доли экспорта страдает выше среднего от геоэкономических потрясений, включая войну в Украине и напряженные отношения с Китаем, указывают аналитики. Кроме того, с учетом высокой доли промышленности и роли энергоемких отраслей немецкая экономика ощущает ценовые шоки и риски, связанные с цепочками поставок, сильнее других стран, отмечают эксперты IW.

Сокращение инфляции и рост безработицы

В то же время внутренний спрос находится под давлением высокой инфляции. По итогам года ее уровень незначительно сократится по сравнению с 2022-м и составит 6,5 процента, следует из прогноза.

Число безработных в ФРГ в нынешнем году вырастет до 2,58 млн человек, превысив аналогичный показатель 2022-го на 160 тысяч, считают аналитики. Тем самым уровень безработицы составит 5,5 процента. Экономисты не ожидают массовых сокращений, однако указывают, что уже потерявшим работу все сложнее найти новую.

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