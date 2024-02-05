"Экономическая авантюра"? Выгодна ли Беларуси АЭС в Островце

Во сколько Минску обошлось строительство Белорусской АЭС в Островце и можно ли этот проект назвать экономически целесообразным, рассказали опрошенные DW эксперты.

В правительстве Беларуси озабочены тем, как повысить потребление электроэнергии в стране. В июле 2023 года был запущен второй энергоблок БелАЭС в Островце, но никто из соседей, включая Россию, не спешит заключать контракты с Минском на покупку электроэнергии. При этом Лукашенко считает, что Беларуси нужна еще одна атомная станция.

Обещали дешевую электроэнергию. А что на деле?

Специалист отдела энергетической безопасности международной инициативы iSANS Евгений Макарчук отмечает, что даже власти не говорят об экономическом успехе Белорусской АЭС - "и это первый показатель, что не все в порядке".

Для строительства этой АЭС Беларусь взяла у России кредит в размере 10 млрд долларов. По официальным данным, общая сумма использованных средств составила 5,36 млрд долларов. Затраты на строительство покрываются кредитом на 90%, еще 10% оплачивали из бюджета - это 536 млн, отмечают в iSANS. Кроме того, для функционирования электростанции потребовалось создание дополнительной инфраструктуры - пиково-резервные источники на случай аварийной остановки (515 млн долларов), электрокотлы на случай перепроизводства энергии (190 млн долларов), линии электропередач и подстанции (237,3 млн долларов). В итоге, стоимость АЭС доходит почти до 7 млрд долларов, и это без затрат на строительство автомобильной и железной дороги до станции.

Специалисты Института энергетических и ядерных исследований Академии наук Беларуси считают, что окупаемость БелАЭС - примерно 15-20 лет, руководство АЭС называло срок в 19 лет. Независимые эксперты общественного объединения "Экодом" отмечают, что станция окупится в течение 60 лет при условии одновременно высоких цен на урановое и газовое топливо. 60 лет - это проектный срок эксплуатации АЭС.

На Белорусской АЭС Фото: Claudia Thaler/dpa/picture alliance

В iSANS подсчитали, что производство электроэнергии на АЭС стоит по 6 центов за киловатт-час, в то время когда на других станциях можно производить ее по 3,8. "Соответственно, экономической целесообразности станции нет, - поясняет в комментарии DW Евгений Макарчук. - Выгоду получает тот, кто непосредственно строит АЭС, поставляет оборудование. И мы слышим, что "Росатом" готов построить в Беларуси и вторую станцию. Проблема в том, что после сдачи объекта тот, кто его эксплуатирует, уже не зарабатывает".

Эксперты предупреждали об этом власти еще до строительства, замечает российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, который участвовал в антиядерной кампании в Беларуси. "Страна хорошо себя чувствует и без этой атомной электростанции, ввод такого огромного объекта для небольшой экономики необоснован. Это просто экономическая авантюра. Нужно было отказаться от строительства, как в свое время Россия отказалась от АЭС в Калининградской области, когда стало понятно, что это просто невыгодно", - отметил Ожаровский.

Директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский считает, что Беларусь и дальше будет пытаться привлекать российские кредиты, в том числе для строительства второй АЭС. Кстати, срок выплаты по уже действующему кредиту дважды продлевался, последний раз - на апрель 2024-го.

Что предлагают власти?

Правительство в Минске принимает меры, чтобы увеличить потребление электроэнергиив стране. По данным Минэнерго, общий объем в 2023 году достиг 41 млрд киловатт-час, и хотя за год рост составил 6,29%, он все же не дотянул до ожиданий властей - 43,219 млрд киловатт-час. Проектная мощность БелАЭС - 18 млрд киловатт-час электроэнергии в год, то есть более 40% потребления страны. Однако пока за время своей эксплуатации станция выработала всего 20,7 млрд киловатт-час. Это связано с длительными остановками первого реактора и запуском второго в июле 2023-го.

По прогнозам Минэнерго, к 2030 году Беларусь должна выйти на 47 млрд киловатт-час. Какие меры предлагают власти? Во-первых, модернизация электросетей в более чем 1500 населенных пунктах, где можно будет перейти на использование электричества для подогрева воды и отопления. Во-вторых, создать условия для майнинговых центров. В-третьих, больше электрического транспорта.

Власти Беларуси озабочены тем, как повысить потребление электроэнергии в стране Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

Эксперт iSANS считает, что власти мыслят в правильном направлении: переход на электрический транспорт - мировая тенденция, которая сокращает выбросы парниковых газов, улучшает качество воздуха. "Однако электромобилями будет тяжело выровнять ситуацию. В Беларуси проблема с балансом энергии не в целом, а ночью, в это время водители неохотно ставят свои машины на зарядку, - поясняет Евгений Макарчук. - Кроме того, электробусы и электромобили значительно дороже обыкновенных авто, особенно в сегменте б/у. Поэтому планы властей должны быть связаны с повышением уровня дохода населения, чего пока не наблюдается".

Начав строительство АЭС, власти рассчитывали на экспорт электроэнергии, прежде всего, в страны Балтии. Однако в 2020 году Литва, Латвия и Эстония договорились не покупать белорусскую электроэнергию. Украина также не рассматривает сотрудничество с Минском.

Власти РБ рассчитывали на Россию - и такие обещания от Госдумы звучали, однако в октябре прошлого года замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс их опроверг. По словам чиновника, Россия не намерена останавливать свои атомные станции в центральной части страны, чтобы потреблять электроэнергию с белорусской АЭС. Тем более российская электроэнергия стоит дешевле.

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