Куда Беларусь будет девать излишки электроэнергии с БелАЭС?

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Так как у Беларуси больше не осталось экспортных рынков для сбыта электроэнергии, власти будут стимулировать внутреннее потребление и пытаться объединить рынок с Россией, считают эксперты.
Еще во время строительства Белорусской атомной электростанции в Островце (БелАЭС) белорусские власти предполагали, что излишки произведенной ею электроэнергии будут продавать на экспорт, в частности, в страны Балтии. Однако из-за отсутствия прозрачности при возведении и вводе в эксплуатацию станции, а также непосредственной близости к Литве, эта страна отказалась покупать у Беларуси электроэнергию и всячески пыталась не допустить ее попадания в ЕС.
Недавно Беларусь лишилась еще одного рынка сбыта - глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Беларусь больше не сможет продавать свою электроэнергию с БелАЭС в Украину и потеряла украинский рынок навсегда. Куда теперь Беларуси девать излишки электроэнергии - разбиралась DW.
Ежегодно белорусы потребляют около 38 млрд киловатт-часов электроэнергии - страна полностью сама себя ей обеспечивает и отказалась от импорта. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС, как заявляют власти, сможет производить около 17-18 млрд киловатт-часов в год (около 40% энергопотребления). Впрочем, пока в эксплуатацию введен только один энергоблок - после его включения в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года он всего выработал 7,6 млрд киловатт-часов.
Что касается экспорта электроэнергии, то последние из имеющихся данных за 2020 год (в 2021 года Беларусь засекретила внешнеторговую статистику. - Ред.) говорят, что Беларусь экспортировала 653,2 млрд киловатт-часов. При этом в 2019 году экспорт составил 2,4 млрд, а в 2018 - более 1 млрд.
Вместе с тем, уже в 2021 году, как заявляет "Укрэнерго" и "Белэнерго", Беларусь поставила в Украину около 1,1-1,2 млрд киловатт-часов электроэнергии. В доле украинского импорта белорусская энергия составила 69,5%.
Белорусский эксперт в области энергетики (DW не называет его имя по соображениям безопасности. - Ред.) говорит, что в том году Украина действительно нуждалась в электроэнергии: "Беларусь смогла ее предложить по конкурентным ценам, поэтому поставки были и довольно большие относительно тех объемов, которые Беларусь экспортировала, в принципе, в последние годы. Сейчас, во время войны, когда Беларусь признана агрессором, о покупке белорусской электроэнергии речь не идет".
Вместе с тем, нужно отметить, что поставки белорусской электроэнергии невозможны в Украину не только по политическим, но еще и по техническим причинам. Как объясняет аналитик департамента энергобезопасности центра ISANS Евгений Макарчук, электричество не так просто гонять через границу, для этого нужна синхронность работы системы. "Если наша белорусская система работает синхронно с энергосистемой соседней страны, тогда продавать и покупать энергию можно. До начала войны мы работали синхронно с Россией, Украиной и странами Балтии и могли с ними торговать. А вот с Польшей, которая синхронизирована с системой ЕС - нет", - говорит он.
Однако прямо перед войной, как говорит Макарчук, Украина начала проводить тестирование энергосистемы, насколько она может работать в изолированном режиме и синхронно с Евросоюзом, а уже после начала боевых действий европейцы помогли Украине полностью синхронизироваться с системой ЕС. "Поэтому сейчас вопрос поставок и обмена электроэнергией с Украиной не может был решен по техническим причинам, у нас не синхронизированы системы", - поясняет аналитик.
Потерю украинского рынка Евгений Макарчук считает невозвратной: "После окончания войны Украина вряд ли будет предпринимать шаги по рассинхронизации с Евросоюзом. А для того, чтобы нам торговать с ней, нужно устанавливать специальное оборудование на границе, что требует значительных затрат и вряд ли будет экономически выгодным".
Искать экспортные рынки сбыта электроэнергии - это пустое занятие, считает аналитик Макарчук, ведь в Украину и Польшу это невозможно технически, в страны Балтии - политически беспросветно, а в Россию не имеет экономического смысла. "Поэтому сейчас никто уже и не ищет, куда продать энергию с АЭС, она будет работать на внутренний рынок. Сейчас белорусские власти стимулируют увеличение потребления электроэнергии среди населения, делают дешевые тарифы на электроэнергию", - говорит Макарчук. Так, министр энергетики Виктор Каранкевич считает, что объемы электропотребления в стране будут увеличиваться, и к концу 2025 года вырастут с 38 до 44 млрд киловатт-часов.
Эксперт в области энергетики на вопрос о том, куда девать электричество, также говорит о внутреннем рынке и стимулировании потребления электроэнергии среди населения в быту. "Надо отметить, что из-за того, что появится атомная энергия, наши станции, которые вырабатывают электроэнергию, будут переведены на электричество, хотя раньше работали на газу. Уже для этого устанавливаются электрокотлы, это будет новый потребитель", - говорит эксперт.
Кроме того, как предполагают белорусские власти, это позволит снизить импорт российского газа. Так, отчитываясь о произведенной первым энергоблоком АЭС энергии, министр Виктор Каранкевич заявил, что это уже "позволило обеспечить замещение около 2 млрд кубометров природного газа".
Тем не менее, как говорит эксперт по вопросам энергетики, белорусская сторона понимает, что пока работает лишь один энергоблок АЭС, а если второй, как и обещали, будет запущен во втором квартале текущего года, то вместе они будут производить около 40% энергопотребления в стране. "Полноценно два блока начнут работать только в 2023 году. Поэтому Беларусь торопится и предпринимает все усилия, чтобы форсировать создание общего энергетического рынка с РФ в рамках союзных программ", - считает эксперт.
Если судить по программам, то создание общего полноценного рынка электроэнергии планируется к 2027 году, но уже с 2024 года торговать на общем рынке Союзного государства смогут уполномоченные операторы - например, Минск сможет уполномочить "Минэнерго" или "БелАЭС".
"Но рынок России профицитный, потребности в белорусской энергии нет - еще в 2017 году стороны хотели запустить общий рынок, но в России испугались конкуренции, ведь после модернизации наши станции довольно эффективны. Конечно, сложившаяся ситуация озадачивает наших энергетиков и правительство, поэтому они стараются быстрее создать общий рынок с РФ. Возможно, Россия пойдет на уступки первое время у Беларуси будут какие-то преференциальные условия, чтобы страна смогла сохранить экспорт. Иначе придется отложить сроки ввода второго блока АЭС, а в этом вряд ли будет заинтересована российская сторона", - считает эксперт.
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