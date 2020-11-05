 Лукашенко счел запуск БелАЭС историческим моментом | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.11.2020

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Беларусь

Лукашенко счел запуск БелАЭС историческим моментом

Александр Лукашенко утверждает, что за счет двух блоков АЭС под Островцом будут покрыты 40 процентов потребностей страны в электричестве.

Строительство АЭС под Островцом (фото из архива)

Строительство АЭС под Островцом (фото из архива)

Александр Лукашенко счел запуск Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) под Островцом, дискуссии вокруг строительства которой не утихают, историческим моментом в жизни Беларуси. Слова белорусского правителя во время посещения станции приводит в субботу, 7 ноября, агентство БелТА.

"Исторический момент - страна становится ядерной державой", - заявил он, имея в виду использование мирного атома и подключение первого блока АЭС к объединенной энергосистеме страны.

"Здесь, на первом энергоблоке, мы будем производить около 20 процентов от общей потребности страны в электричестве. Столько же нам даст работа второго блока", - уточнил Лукашенко.

Литва направила Минску ноту протеста

Как передало агентство "Интерфакс", на церемонии повышения мощности первого энергоблока, подключенного к энергосистеме страны 3 ноября, присутствовал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Генеральным подрядчиком АЭС является отделение "Росатома" - "Атомстройэкспорт". Завершить строительство предполагается в 2022 году.

Между тем Литва уже направила Минску ноту протеста в связи с подключением энергоблока. В документе, в частности, осуждаются "безответственные действия" белорусских властей, которые создают "ядерную и экологическую угрозу" не только для Беларуси и Литвы, но и для Европы в целом.

Сразу же после запуска первого энергоблока АЭС под Островцом Литва отказалась от поставок электроэнергии из Беларуси и призвала остальные страны ЕС последовать ее примеру.

Планы строительства первой атомной электростанции в Беларуси возникли еще в 2011 году, а непосредственное возведение началось в 2013 году. Необходимость ее запуска белорусские власти обосновывали снижением зависимости страны от углеводородов, большая часть которых импортируется из России.

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    Автор: Галина Петровская


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