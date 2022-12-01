Почему Белорусскую АЭС так надолго отключают?

БелАЭС, запущенная два года назад, с тех пор больше простаивает, чем работает, говорят эксперты. По их мнению, это может быть связано с устранением неполадок и экономическими причинами.

Первый энергоблок Белорусской АЭС, расположенной в Островце у самой границы с Литвой, запустили в ноябре 2020 года. За это время он больше простаивал, чем вырабатывал электроэнергию. Последнее отключение на плановый ремонт и первую частичную перегрузку ядерного топлива фактически растянулось на полгода, хотя в Минэнерго обещали справиться за 80 дней. DW расспросила экспертов о том, с чем связано столь частое отключение от сети новой АЭС.

15 тысяч недостатков?

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, который участвовал в антиядерной кампании в Беларуси, утверждает, что в 2021 году эксперты получили от киберпартизан (децентрализованная группа анонимных белорусских хакеров-активистов. - Ред.) документы, согласно которым первый энергоблок БелАЭС был принят властями от "Росатома" с огромным количеством недостатков. Представители властей и российской компании информацию на сей счет никак не комментировали.

"В списке более 15 тысяч недоделок, которые существовали на сентябрь 2021 года, хотя в июне первый блок был введен в промышленную эксплуатацию. Нарушения связаны с турбиной и генератором, - говорит эксперт. - Это объясняет, почему были внеплановые остановки в 2021-м. Что касается простоя в этом году, то власти заявляли, что это планово-предупредительный ремонт, как правило, он занимает два месяца, и в Минэнерго обещали справится за 80 дней, но в итоге все растянулось на шесть месяцев. Такая длительная остановка может быть вызвана устранением тех самых недоделок".

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети в апреле 2022 года и подключили лишь через полгода Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети в апреле 2022 года. Изначально планировалось запустить его в июле, но этого не произошло. В августе Минэнерго сообщило о завершении ремонтных работ и начале предпусковых операций с последующим набором мощности реакторной установки и подключением блока к сеть. Тем нем менее энергоблок подключили к ней только 9 ноября.

Станцию вообще нельзя было вводить в эксплуатацию?

Ожаровский считает, что при таком количестве недостатков станцию вообще не имели права вводить в эксплуатацию: "Давайте вспомним, как запускали первый энергоблок: не по готовности, а по политическим соображениям - 7 ноября 2020 года, с участием Александра Лукашенко. На следующий же день произошла поломка трансформаторов, и энергоблок отключили. При строительстве уронили корпус реактора - с четырехметровой высоты упала 300-тонная конструкция (корпус реактора после инцидента был заменен по просьбе Минска. - Ред.)".

Александр Лукашенко (второй справа) на запуске первого энергоблока БелАЭС, 7 ноября 2020 года Фото: Belta/TASS/dpa/picture alliance

По его словам, за первый год работы станцию отключали от сети восемь раз, самый долгий простой продолжался 84 дня: "Все недостатки застройщик должен был устранить за период опытно-промышленной эксплуатации. Но, видимо, белорусские власти не могли настоять на этом и подписали акт приемки с подразделением "Росатома".

Насколько типичны отключения энергоблоков для АЭС, которые недавно запустили? "Для "Росатома" это нередкий случай, - отвечает собеседник. - Например, в августе 2016-го запустили энергоблок Нововоронежской АЭС-2, на 15-й день работы его отключили от сети из-за отказа электрического генератора. Это не касалось самого реактора".

"Теперь никто ничего у Беларуси не купит"

Еще одна возможная причина, почему АЭС часто простаивает, - экономическая. Эксперты предупреждали об этом власти еще до строительства. "Беларусь хорошо себя чувствует и без этой электростанции, ввод такого огромного объекта для небольшой экономики необоснован. Это просто экономическая авантюра. Нужно было отказаться от строительства, как в свое время Россия отказалась от АЭС в Калининградской области, когда стало понятно, что это просто невыгодно", - напоминает Андрей Ожаровский.

Ярослав Романчук Фото: DW/E. Daneyko

В свою очередь, экономист Ярослав Романчук полагает, что проект БелАЭС обречен на провал. "В начале 2000-х, когда быстро росла экономика, российские и белорусские лоббисты втюхали Лукашенко эту идею. Был расчет, что соседние страны будут покупать электроэнергию у Беларуси, и на этом можно будет хорошо заработать, - объясняет экономист. - Литва, рядом с которой решили возводить АЭС, сразу заявила, что ничего покупать не будет. Другие страны время от времени вели диалог. Сегодня, когда Беларусь стала страной-соагрессором в войне с Украиной, никто ничего не купит, страну загоняют в экономическую блокаду".

Рассчитывать на российский рынок, по словам Романчука, тоже не стоит - там своей электроэнергии в избытке. Но даже на внутреннем белорусском рынке цены не снизились: "Мы видим, что по итогу и предприятия, и граждане стали платить больше. Гипотеза, что своя АЭС позволит Беларуси стать независимой в плане ресурсов, тоже несостоятельна: "Росатом" - такая же российская госкорпорация, как и "Газпром". Ситуация с электростанцией тупиковая, Лукашенко остается лишь оттягивать время выплаты кредита".

На строительство БелАЭС Россия выделила Минску кредит в 10 млрд долларов, это 90% от стоимость проекта. Изначально был договор, что Беларусь начнет возвращать деньги с апреля 2021 года, но сроки перенесли на апрель 2023-го и снизили процентную ставку (с 5,23% до 3,3% годовых).

На подходе - запуск второго энергоблока БелАЭС

С момента введения в промышленную эксплуатацию Белорусская АЭС, как подсчитали специалисты, простаивала почти 55% времени. А за два года работы выработала чуть больше половины объема электроэнергии, запланированного на один год. При этом министр энергетики Виктор Каранкевич указывал, что в октября 2021 года первый энергоблок БелАЭС ежедневно вырабатывал до 25% от общего объема производства электроэнергии в Беларуси, и это, по его словам, позволяет Минску экономить на закупках газа.

Строительство первого блока БелАЭС (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/V. Tolochko

У Андрея Ожаровского, между тем, особое опасение вызывает непрозрачность работы АЭС: "В Беларуси сознательно уничтожили экологическую организацию "Экодом", которая участвовала в антиядерной кампании и вела диалог с властями, высказывая опасения, запрашивая ответы на критические вопросы. Сегодня некому заниматься мониторингом, а это напрямую связано с безопасностью".

Тем временем вице-премьер правительства Беларуси Петр Пархомчик заявил, что второй энергоблок БелАЭС уже готов на 97%, и его ввод в коммерческую эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

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