 Россия допустила привлечение США к урегулированию в Донбассе | Новости из Германии о России | DW | 26.06.2021

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Россия

Россия допустила привлечение США к урегулированию в Донбассе

Москва не противится принципиально участию США в нормандском формате, сказал замглавы МИД РФ Рябков. Он, однако, считает, что это возможно лишь в том случае, если США будут "влиять" на Украину.

Украинские военные в Донбассе

Украинские военные в Донбассе

Россия не против подключения США к урегулированию конфликта в Донбассе, в том случае если они согласятся повлиять на выполнение Украиной минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в субботу, 26 июня. "Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс", - пояснил дипломат.

По словам Рябкова, пока никаких конкретных обсуждений на тему о подключении США к "нормандскому формату" не ведется. "Мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях", - указал замглавы российского МИД. При этом он отметил, что "при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего".

Референдум по Донбассу

За подключение США к "нормандскому формату" активно выступает Украина, обвиняющая Москву в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что если не удастся достичь урегулирования на востоке страны в "нормандском формате", то будет проведен всеукраинский референдум по Донбассу. Его результатом, по словам господина Зеленского, может стать полный разрыв отношений с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с марта 2014 года. По оценкам ООН, в результате погибли уже десятки тысяч людей. Украинской армии противостоят пророссийские сепаратисты, получающие поддержку от Москвы. В последнее время ситуация в регионе вновь обострилась. Только 21 июня на западной окраине Донецка погибли четверо украинских военных, еще пятеро были ранены.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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