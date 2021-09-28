 МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за газового конфликта | Новости из Германии о Европе | DW | 28.09.2021

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Европа

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за газового конфликта

Украина возмущена тем, что Венгрия подписала с "Газпромом" контракт о поставке газа в обход ее территории. Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 28 сентября, вызвал посла Украины на фоне конфликта двух стран вокруг решения Венгрии подписать с "Газпромом" новый контракт о долгосрочных поставках газа. Попытки Украины помешать этой сделке равносильны нарушению суверенитета Венгрии, подчеркнул Сийярто.

В тот же день министерство иностранных дел Украины направило вызов послу Венгрии в Киеве для объявления ему своей позиции относительно договора Будапешта с "Газпромом".

Ранее Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в ее внутренние дела. Это произошло после того, как Киев раскритиковал Будапешт за подписание контракта с "Газпромом" и обещал подключить к делу Еврокомиссию.

"Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Возмущение Украины

МИД Украины назвал сделку Венгрии с "Газпромом" политически мотивированной и экономически неразумной. По словам Киева, эта сделка негативно влияет на энергетическую безопасность Украины и всей Европы и потому к делу будет подключена Еврокомиссия. Украина считает, что европейский регулятор должен проверить, соответствует ли данный контракт европейскому законодательству в сфере энергетики.

27 сентября Венгрия и "Газпром" подписали долгосрочный договор о поставках газа. По условиям контракта Россия уже с 1 октября на протяжении 15 лет будет ежегодно поставлять Венгрии 4,5 млрд кубометров газа. Из них 3,5 млрд кубов будут поставляться через Сербию и еще один млрд - через Австрию.

Это лишит Украину доходов от транзита российского газа, который до сих пор поставлялся в Венгрию через ее территорию. За счет новой сделки с "Газпромом" Венгрия покроет почти половину своих потребностей в газе.

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    Автор: Андрей Гурков


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