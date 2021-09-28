МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за газового конфликта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 28 сентября, вызвал посла Украины на фоне конфликта двух стран вокруг решения Венгрии подписать с "Газпромом" новый контракт о долгосрочных поставках газа. Попытки Украины помешать этой сделке равносильны нарушению суверенитета Венгрии, подчеркнул Сийярто.

В тот же день министерство иностранных дел Украины направило вызов послу Венгрии в Киеве для объявления ему своей позиции относительно договора Будапешта с "Газпромом".

Ранее Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в ее внутренние дела. Это произошло после того, как Киев раскритиковал Будапешт за подписание контракта с "Газпромом" и обещал подключить к делу Еврокомиссию.

"Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Возмущение Украины

МИД Украины назвал сделку Венгрии с "Газпромом" политически мотивированной и экономически неразумной. По словам Киева, эта сделка негативно влияет на энергетическую безопасность Украины и всей Европы и потому к делу будет подключена Еврокомиссия. Украина считает, что европейский регулятор должен проверить, соответствует ли данный контракт европейскому законодательству в сфере энергетики.

27 сентября Венгрия и "Газпром" подписали долгосрочный договор о поставках газа. По условиям контракта Россия уже с 1 октября на протяжении 15 лет будет ежегодно поставлять Венгрии 4,5 млрд кубометров газа. Из них 3,5 млрд кубов будут поставляться через Сербию и еще один млрд - через Австрию.

Это лишит Украину доходов от транзита российского газа, который до сих пор поставлялся в Венгрию через ее территорию. За счет новой сделки с "Газпромом" Венгрия покроет почти половину своих потребностей в газе.

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