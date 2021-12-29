Путин: Россия и Беларусь в 2022 году проведут совместные учения

Россия и Беларусь проведут в первом квартале 2022 года совместные военные учения. "Как вы и предлагали, мы проведем (маневры. - Ред.) в начале года, там военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат", - заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 29 декабря, в начале встречи с белорусским правителем Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. В свою очередь Лукашенко сообщил, что Минск предложил Москве продолжить "создание центров по обучению" белорусских военных обращению с "новыми образцами военной техники", которую Беларусь закупает в России.

Москва и Минск договорились о сотрудничестве в авиастроении

В ходе официальной части мероприятия было также заявлено о двустороннем сотрудничестве в авиастроении с участием гражданских и военных предприятий, передало белорусское информагентство БелТА. Кроме того, по данным "Интерфакса", Москва решила допустить белорусские компании к госзакупкам в РФ.

В Госдуме одобрили кандидатуру Грызлова на должность посла РФ в Беларуси

Ранее, 22 декабря, комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла РФ в Беларуси. Об этом сообщил первый замглавы комитета Константин Затулин.

Грызлов - полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, председатель высшего совета партии "Единая Россия", экс-спикер Госдумы, председатель совета директоров "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Чтобы Борис Грызлов мог приступить к обязанностям, соответствующий указ еще должен подписать президент России Владимир Путин. Кроме того, должно быть запрошено согласие белорусской стороны, добавил первый замглавы комитета.

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