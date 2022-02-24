Канцлер Германии обвинил власти России в нарушении международного права

Власти Германии осудили решение президента России Владимира Путина объявить войну против Украины, названную им "специальной военной операцией в Донбассе". Решение Москвы является "вопиющим нарушением международного права", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в четверг, 24 февраля. "Ничто не может оправдать это", - добавил он. Шольц призвал власти РФ безотлагательно прекратить "военную акцию".

Канцлер Германии Олаф Шольц: "Мрачный день для Европы"

Германия в ближайшие часы скоординирует свои дальнейшие действия в рамках ЕС, НАТО и стран G7, добавил канцлер. "Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Между тем вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал поведение Москвы "бесстыдным". "У нас в Европе идет сухопутная война, которую, как мы думали, можно найти только в книгах по истории", - заявил он.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обвинила российское руководство в нарушении "элементарных правил международного порядка", совершенном "на глазах у всего мира". "После месяцев подготовки, лжи и пропаганды, президент Путин решил подкрепить свои угрозы ужасными действиями", -заявила глава МИД ФРГ в обращении по итогам заседания кризисного штаба федерального правительства.

В последние несколько месяцев Германия делала все возможное, чтобы найти мирное решение этого кризиса в России по дипломатическим каналам, отметила глава внешнеполитического ведомства ФРГ, указав, что Москва не ответила на предложения о переговорах. Украинцы не сделали "ничего, что оправдывало бы это кровопролитие", подчеркнула она.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок: Мечта о мире и демократии живет и в Украине, и в России

По мнению Бербок, инициаторы конфликта стремятся уничтожить "надежду народа Украины на то, что после десятилетий отсутствия свободы у него есть право на демократию, право на мир и лучшее будущее без угнетения". "Президент Путин, вам никогда не удастся уничтожить эту мечту. Она растет и в Украине, и в вашей стране", - заявила глава МИД Германии.

"Я убеждена, что многие жители России испытают стыд и возмущение из-за того, что репутация РФ была на десятилетия испорчена беспринципным убийством их братьев и сестер в Украине", - добавила она. Сегодня утром мир "ошеломлен, но не беспомощен", подчеркнула Бербок.

"Ни одна страна в мире не может смириться с тем, что чужой суверенитет может быть захвачен, когда этого хочет более сильный сосед", - указала глава МИД ФРГ. С помощью дипломатических сетей по всему миру официальный Берлин призывает все государства, "которые, как и мы, верят в устав Организации Объединенных Наций", вместе противостоять этой агрессии, добавила она.

Глава МИД Германии призвала ее граждан покинуть Украину

Бербок призвала сограждан немедленно покинуть Украину в интересах собственной безопасности. По ее словам, представительства ФРГ в Польше, Словакии, Венгрии и Молдове готовы оказать поддержку на границе. В зависимости от ситуации Берлин решит, может ли посольство ФРГ в Украине временно начать свою работу из Львова или из другого места, добавила она.

Война в непосредственной близости от Германии будет иметь последствия и для нее, отметила Бербок. Санкции в отношении России, рост цен и падение фондовых рынков отразятся на Германии, указала она.

Европейский мирный порядок, сформированный в последние десятилетия, является основой для жизни в процветании и мире, подчеркнула Бербок. "Если сейчас мы не будем действовать решительно, то в будущем заплатим еще более высокую цену", - резюмировала глава германского внешнеполитического ведомства.

Россия признала "ДНР" и "ЛНР"

Россия вечером 21 февраля признала самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США и Канада приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.

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