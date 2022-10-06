До 14 лет колонии. В Минске оглашен приговор по делу БелаПАН

В Минске 6 октября завершился громкий суд по делу БелаПАН - старейшего в Беларуси независимого информагентства, которое силовики разгромили летом 2021 года. Правозащитники и коллеги убеждены, что это месть за принципиальную позицию журналистов – доносить правду.

Обвиняемые по делу делу БелаПАН - редактор и директор агентства Ирина Левшина, бывший директор Дмитрий Новожилов, медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина, с которой он смог расписаться уже будучи в СИЗО. Четыре месяца дело слушалось в закрытом режиме. Приговор: Андрей Александров - 14 лет колонии, Ирина Злобина - 9 лет, Ирина Левшина - 4 года, Дмитрий Новожилов - 6 лет.

В чем суть обвинений?

18 августа 2021 года силовики провели обыски в редакции и дома у сотрудников, заблокировали сайты и изъяли серверы, задержали несколько журналистов, бухгалтера и руководство агентства. В итоге под стражей оказались Левшина и Новожилов. Изначально им вменяли участие в незаконных акциях протеста (ч.1 ст. 342 УК), потом появилась новая статья - о неуплате налогов (ч. 2 ст. 243 УК). 12 ноября 2021 года БелаПАН признали экстремистским формированием, и обвинение изменили - Ирину Левину обвинили в создании того самого формирования (ч.1 ст. 361-1 УК), а Дмитрия Новожилова - и в неуплате налогов, и в создании экстремистского формирования.

Пресс-служба Следственного комитета сообщала, что руководство агентства с 2015 по 2021 год уклонялось от уплаты налогов, сумма ущерба - 449 тысяч белорусских рублей (около 170 тыс евро. - Ред.). Кроме того, по версии следствия, 18 иностранных организаций начиная с 2014 года осуществляли скрытое финансирование агентства на сумму не менее 1,6 млн долларов.

Акция протеста в Минске в сентябре 2020 года Фото: Sergei Bobylev/TASS/picture alliance

В деле БелаПАН также фигурирует медиаменеджер Андрей Александров, который был замдиректора БелаПАН в 2014-2018 годах, и его жена, предпринимательница Ирина Злобина. Их задержали в начале 2021 года по обвинению в финансировании протестов - за помощь в оплате штрафов задержанным на демонстрациях. Александрова обвинили в создании экстремистского формирования, уклонении от уплаты налогов в БелаПАН, а также финансировании протестов (ч. 2 ст. 342 УК) и госизмене (ч.1 ст. 356 УК). Последние две статьи — в обвинении и Злобиной. По закону, осужденные супруги, будучи в заключении, не могут ни встречаться, ни вести переписку.

По версии следствия, Александров и Злобина оплатили из средств инициативы By_help более 250 штрафов на сумму не менее 4 млн долларов. Основатель By_help Алексей Леончик в комментарии DW заявлял, что обвинение притянуто за уши: "Александров действительно помогал выплачивать штрафы, он и сам этого не отрицает. Но я без понятия, откуда они взяли цифру в 4 млн долларов. Если он помог оплатить 250 штрафов, как указывает СК, получается, что каждый штраф составлял 16 тысяч долларов. Странная у них калькуляция".

Фигуранты дела БелаПАН признаны политзаключенными.

Почему нельзя назвать суд справедливым?

"Это месть за то, что журналисты профессионально исполняли свои обязанности, доносили обществу правдивую информацию, – говорит зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев. – Сейчас государство привлекает к уголовной ответственности людей за реализацию ими права на свободу мнения и распространение информации. Обвинение, которое выставили сотрудникам БелаПАН, — это попытка закамуфлировать политическое преследование".

Что касается закрытого процесса, то Агеев отмечает, что ни суд, ни прокуратура не предоставили сведений о целесообразности проводить его непублично. "Это нарушение права обвиняемых на справедливый суд, - говорит собеседник. - Общество должно знать, за что судят людей. А обвиняемые должны иметь право донести в открытом процессе свою позицию. Исключения допустимы, но тогда суд должен аргументированно разъяснить, почему процесс будет закрытым. По делу БелаПАН мы этого не наблюдали".

Агеев обращает внимание, что по делу БелаПАН заметна еще одна негативная тенденция белорусского правосудия - "человека задерживают и помещают в СИЗО по одной статье, а потом начинают крутить, что же ему в итоге предъявить".

"Это свидетельствует о том, что изначально было произвольное задержание, - поясняет эксперт. - Когда человек в СИЗО, на него проще надавить - в этом расчет белорусских силовиков. И это подтверждает, что преследование сотрудников БелаПАН политически мотивированное. Фигуранты были под стражей, когда БелаПАН признали экстремистским формированием. И в Беларуси создана такая процедура, что обжаловать этот факт обвиняемые не могли. А их за это судят".

Коллеги говорят, что последние месяцы их письма не доходят обвиняемым. "По словам родных и адвокатов, жалоб на здоровье нет, они держатся бодро", – рассказала DW бывший журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Белорусские правозащитники не признают суд над по делу БелаПАН справедливым и требуют освобождения политзаключенных.

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