"Случайный президент". Кино о политическом пути Тихановской

Фильм "Случайный президент", представленный впервые в Риге на фестивале "Артдокфест" - о бывшей домохозяйке Светлане Тихановской, которая волею судеб стала лидером белорусской оппозиции во время массовых протестов в 2020 году. Уникальность фильма в том, что авторы приоткрывают зрителю завесу тех событий: зарождение штаба белорусских оппозиционеров в изгнании, слом и перерождение Тихановской, ее общение по телефону на кухне с президентом США, вынужденная посадка самолета с Романом Протасевичем и его арест в Беларуси.

10 лет в фокусе судьбы бывших стран СССР

4-й международный фестиваль документального кино Artdocfest ("Артдокфест") вновь открылся в Риге, в кинотеатре Splendid Palace, куда вынужденно переехал из Москвы из-за усиления репрессий в России. Зрителей на премьере фильма "Случайный президент" встречали с коробками с белыми браслетами и красной полосой посередине. Символ белорусских протестов 2020 года должен напомнить о событиях четырехлетней давности, как и сам фильм про Светлану Тихановскую, объяснили создатели киноленты Майк Лернер и Мартин Херринг. Эти документалисты из Великобритании и создатели продюсерской студии Roast Beef Productions успели за 15 лет выпустить больше десятка фильмов, получивших множество международных наград. Они помогли рассказать про войну в Афганистане в документальной ленте "В ад и обратно" (Hell and Back Again), революцию и контрреволюцию в Египте в фильме "Площадь" (The Square), скандал с данными Facebook и Cambridge Analytica в "Великом взломе" (The Great Hack).

На премьере фильма о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской в Риге на фестивале документального кино "Артдокфест" Фото: Alexey Strelnikov/DW

Начиная с 2013 года, студию привлекала ситуация в странах бывшего СССР: судебное преследование в РФ панк-группы Pussy Riot (Pussy Riot: A Punk Prayer), историческая хроника взрыва АЭС в Чернобыле (The Russian Woodpecker), кризис независимой журналистики в России через призму телеканала "Дождь" (F*ck This Job) и борьба с дезинформацией во время вторжения России в Украину (Defiant). Фильм о Светлане Тихановской они начали делать практически с первых дней ее президентской кампании. "Я узнал об этом, когда пролистывал газету. Вау, подумал я, тут может получиться история на десятилетия", - вспоминает Майк Лернер. Документалистам пришлось пять дней дожидаться в белорусском отеле ответа от команды Тихановской.

Как снимали кино о Тихановской

На производство всей ленты у них ушло четыре года. Выход этой картины сейчас, надеются британские документалисты, позволит напомнить западной аудитории, что в белорусских тюрьмах остается множество политзаключенных. "Мы уже больше года не слышали ни о Сергее Тихановском, ни о Марии Колесниковой, ни о других политзаключенных. Есть много, много людей, которые полностью исчезли в черной дыре", - пояснил в разговоре с DW Майк Лернер.

Если бы протест, жестоко подавленный в 2020 году в Беларуси, завершился поражением Лукашенко, то можно было избежать последовавшего вскоре после этого вторжения России в Украину - часть российских войск ввели со стороны Беларуси, напоминают документалисты. "Но революция в Беларуси еще не закончилась, еще будет окно возможностей", - добавляет Мартин Херринг.

Тихановская - "случайный президент"

"За женщину никто не проголосует, у нас общество не созрело для этого", - фильм начинается со слов находящегося с 1994 года у власти Александра Лукашенко. Фильм напоминает, что все эти годы "последнему диктатору Европы" удавалось безнаказанно подавлять инакомыслие в стране и "переворачивать следующую страницу".

Этот ход событий прервала Светлана Тихановская, которая вынужденно стала кандидатом в президенты Беларуси. Ей пришлось нести дальше "политическое знамя", когда арестовали ее супруга-оппозиционера Сергея Тихановского. Его, как и многих других политических оппонентов Александра Лукашенко, посадили в тюрьму по надуманным причинам. Первая глава фильма о президентских выборах в 2020 году заканчивается очевидными фальсификациями их результатов, массовыми протестами, жестоким подавлением их полицией, а затем бегством за границу Тихановской и ее призывом к протестующим "не противостоять милиции". "Я осталась той самой слабой женщиной, которая была изначально", - говорит Тихановская в объектив телефона после разговора с сотрудниками КГБ. Этот кадр, как и другая официальная съемка, зрителю уже знакома.

Но затем фильм раскрывает новые страницы тех событий - оператор запечатлевает возвращение Светланы в политику, зарождение в Литве команды белорусских оппозиционеров в изгнании. Авторы фильма также оказываются в штабе Telegram-канала Nexta, у которого на тот момент уже свыше миллиона подписчиков. Один из основателей канала -Роман Протасевич, накинув на голову капюшон, напряженно всматривается в свой ноутбук - он изучает видео с колоннами протестующих, снятого с дронов. Вместе со своей командой он координирует движение протестующих через Telegram-канал. Протасевич признается оператору, что поражен уровнем насилия белорусских силовиков. В июне 2021 года самолет авиакомпании Ryanair вместе с ним и россиянкой Софьей Сапегой принудительно сажают в Беларуси, а сам Протасевич дает показания на бывших соратников.

Тихановская - международный политик

На протяжении всего фильма авторы показывают путь Светланы Тихановской с момента ее выезда из Беларуси: она работает со спичрайтерами, записывает видеообращения к своим сторонникам, встречается с лидерами других стран, которым пока не под силу выговорить ее фамилию. Но вот она уже жмет руку президенту США Джо Байдену, а потом, находясь на кухне, ведет с ним телефонные переговоры. Однако в момент полномасштабного вторжения России в Украину Светлана Тихановская вновь, как кажется, эмоционально сломлена. "Сейчас хаос, у меня нет ни одного ответа на вопрос, ребята! А теперь бери Тихановская ответственность и вперед. Нет, я никуда не пойду", - возмущается она, когда ее соратники уговаривают записать видео. В этот раз она вновь находит в себе силы продолжить политическую борьбу и обратиться к белорусской нации.

Тихановская уязвима по сравнению с жестокой машиной диктатуры, признают авторы фильма. Но в этом противостоянии с режимом Лукашенко она становится сильнее, настаивает Майк Лернер после презентации фильма. Он подчеркивает, что она - редкий пример, когда на политическом пути можно сохранить человеческие качества. Авторитарные режимы учатся быстро подавлять протесты, но и протестующие становятся все более искусными, а впереди возможны "новые окна" для мирных перемен, говорят создатели ленты "Случайный президент". В следующий раз этот шанс политических изменений не стоит игнорировать, чтобы избежать новых трагедий, призывают они.

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