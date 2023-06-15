После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

Подробности об освобождении россиянки Софьи Сапеги, которая была приговорена в Беларуси к 6 годам колонии, DW рассказал один из ее адвокатов Антон Гашинский.

Софью Сапегу неожиданно помиловали 7 июня; в гомельскую колонию, где она отбывала шестилетний срок, за ней приехал губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко. После освобождения Софья практически не общалась со СМИ. По словам ее адвоката Антона Гашинского, девушка улетела в Дубай, а затем - на отдых в Таиланд.

13 июля Лукашенко ответил, по его выражению, на упреки о помиловании Сапеги: "Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали (в Россию. - Ред.) где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня (речь об экс-редакторе Nexta Романе Протасевиче. - Ред.), и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?"

Как объяснил DW адвокат Антон Гашинский, дело Софьи Сапеги было достаточно сложным. В самом начале расследования она заключила соглашение со следствием. "С одной стороны, это позволило минимизировать наказание, просить о помиловании. Однако Протасевича помиловали быстро, а Сапега успела провести часть времени в колонии. И не факт, что ее бы помиловали", - говорит он.

Адвокат говорит, что соглашение со следствием не гарантирует, что человек быстро выйдет на свободу. Однако это соглашение позволило сократить срок наказания в колонии. Максимально Сапеге грозило 12 лет заключения, при условии выполнения сделки суд назначает половину - 6 лет. "При этом ее тут же внесли в список террористов сотрудники КГБ, и поэтому у Софьи сразу ужесточился режим отбытия наказания, в отличие от остальных осужденных", - напоминает адвокат.

"Больших льгот соглашение со следствием не принесло"

Гашинский считает, что больших льгот соглашение со следствием Софье не принесло. "Но при этом ей пришлось дать признательные показания, предоставить доступ к носителям информации (Сапега администрировала "Черную книгу Беларуси", где публиковались данные силовиков. - Ред.), из-за которых пострадало много людей, возможно, еще больше пострадает. Информация, которая там хранилась, повлекла или может повлечь неблагоприятные последствия".

Сапега несколько раз обращалась с просьбой об освобождении. После окончания предварительного следствия было подано ходатайство об освобождении от уголовной ответственности, однако ей отказали, после чего судили. Уже находясь в колонии, Cапега подала прошение о помиловании. Однако комиссия проголосовала против ее освобождения, а в администрации президента утверждали, что отказано было законно.

Второй раз с ходатайством о помиловании Софья к Лукашенко не обращалась, говорит Антон Гашинский. Был начат процесс по передаче в Россию - родные добивались того, чтобы Сапега как гражданка России отбывала наказание там.

Гомельская колония, где отбывала наказание Софья Сапега Фото: Vera Lazovskaya

Как же могли Сапегу помиловать без прошения? Антон Гашинский напоминает, что в законе есть слова "если иное не установлено президентом" - именно этим пунктом и воспользовались.

Планирует ли девушка возвращаться в Россию или Беларусь после отдыха, адвокату неизвестно.

Преследование Сапеги и Протасевича

В мае 2021 года в принудительную посадку в Минске совершил летевший в Вильнюс самолет Ryanair, на борту которого находились Роман Протасевич и Софья Сапега, они были задержаны.

В мае 2022 года белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по статьям о "разжигании вражды" и о "правилах обращения с личными данными".

Романа Протасевича, заключившего досудебное соглашение со следствием, в мае 2023 года приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о "заговоре для захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем". Во время следствия он не находился в СИЗО, не стали его задерживать и после вынесения приговора. Однако вскоре Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании. По словам адвоката Гашинского, Протасевич дал показания также против Софьи Сапеги.

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