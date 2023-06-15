  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ОбществоБеларусь

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

Эмма Левашкевич
1 ч. назад

Подробности об освобождении россиянки Софьи Сапеги, которая была приговорена в Беларуси к 6 годам колонии, DW рассказал один из ее адвокатов Антон Гашинский.

https://p.dw.com/p/4Se93
Софья Сапега на суде
Софья Сапега на суде в мае 2022 годаФото: Leonid Shcheglov/AP Photo/picture alliance

Софью Сапегу неожиданно помиловали 7 июня; в гомельскую колонию, где она отбывала шестилетний срок, за ней приехал губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко. После освобождения Софья практически не общалась со СМИ. По словам ее адвоката Антона Гашинского, девушка улетела в Дубай, а затем - на отдых в Таиланд.

13 июля Лукашенко ответил, по его выражению, на упреки о помиловании Сапеги: "Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали (в Россию. - Ред.) где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня (речь об экс-редакторе Nexta Романе Протасевиче. - Ред.), и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?"

Как объяснил DW адвокат Антон Гашинский, дело Софьи Сапеги было достаточно сложным. В самом начале расследования она заключила соглашение со следствием. "С одной стороны, это позволило минимизировать наказание, просить о помиловании. Однако Протасевича помиловали быстро, а Сапега успела провести часть времени в колонии. И не факт, что ее бы помиловали", - говорит он.

Адвокат говорит, что соглашение со следствием не гарантирует, что человек быстро выйдет на свободу. Однако это соглашение позволило сократить срок наказания в колонии. Максимально Сапеге грозило 12 лет заключения, при условии выполнения сделки суд назначает половину - 6 лет. "При этом ее тут же внесли в список террористов сотрудники КГБ, и поэтому у Софьи сразу ужесточился режим отбытия наказания, в отличие от остальных осужденных", - напоминает адвокат.

"Больших льгот соглашение со следствием не принесло"

Гашинский считает, что больших льгот соглашение со следствием Софье не принесло. "Но при этом ей пришлось дать признательные показания, предоставить доступ к носителям информации (Сапега администрировала "Черную книгу Беларуси", где публиковались данные силовиков. - Ред.), из-за которых пострадало много людей, возможно, еще больше пострадает. Информация, которая там хранилась, повлекла или может повлечь неблагоприятные последствия".

Сапега несколько раз обращалась с просьбой об освобождении. После окончания предварительного следствия было подано ходатайство об освобождении от уголовной ответственности, однако ей отказали, после чего судили. Уже находясь в колонии, Cапега подала прошение о помиловании. Однако комиссия проголосовала против ее освобождения, а в администрации президента утверждали, что отказано было законно.

Второй раз с ходатайством о помиловании Софья к Лукашенко не обращалась, говорит Антон Гашинский. Был начат процесс по передаче в Россию - родные добивались того, чтобы Сапега как гражданка России отбывала наказание там. 

Гомельская женская колония
Гомельская колония, где отбывала наказание Софья СапегаФото: Vera Lazovskaya

Как же могли Сапегу помиловать без прошения? Антон Гашинский напоминает, что в законе есть слова "если иное не установлено президентом" - именно этим пунктом и воспользовались.

Планирует ли девушка возвращаться в Россию или Беларусь после отдыха, адвокату неизвестно.

Преследование Сапеги и Протасевича

В мае 2021 года в принудительную посадку в Минске совершил летевший в Вильнюс самолет Ryanair, на борту которого находились Роман Протасевич и Софья Сапега, они были задержаны.

В мае 2022 года белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по статьям о "разжигании вражды" и о "правилах обращения с личными данными". 

Романа Протасевича, заключившего досудебное соглашение со следствием, в мае 2023 года приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о "заговоре для захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем". Во время следствия он не находился в СИЗО, не стали его задерживать и после вынесения приговора. Однако вскоре Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании. По словам адвоката Гашинского, Протасевич дал показания также против Софьи Сапеги.

Смотрите также:

Как ЕС наказал Лукашенко за воздушное пиратство

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Арест Протасевича: почему немецкие политики подозревают Кремль в причастности (26.05.2021)

Арест Протасевича: почему немецкие политики подозревают Кремль в причастности (26.05.2021)

Некоторые немецкие политики считают, что без поддержки Путина Лукашенко давно потерял бы власть. Они не исключают, что Россия сыграла роль в инциденте с самолетом Ryanair в Минске.
Политика26 мая 2021 г.02:47 мин.
external

Что думают белорусы о "признаниях" Протасевича? (15.06.2021)

Что думают белорусы о "признаниях" Протасевича? (15.06.2021)

Роман Протасевич, бывший главный редактор NEXTA, задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске, 14 июня появился на организованной МИД Беларуси пресс-конференции. Как отнеслись белорусы к тому, что он говорил?
Политика15 июня 2021 г.01:23 мин.
external

"Государство само совершило угон самолета": немецкий эксперт о финальном отчете ICAO

"Государство само совершило угон самолета": немецкий эксперт о финальном отчете ICAO

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в своем последнем отчете признала сообщение о бомбе в самолете Ryanair, на котором летел Роман Протасевич, заведомо ложным, и обвинила власти Беларуси в незаконном вмешательстве в полет. Немецкий эксперт в области авиационного права Эльмар Гимулла комментирует выводы ICAO и возможные последствия для виновных.
Конфликты21 июля 2022 г.07:37 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские солдаты в Донецкой области

День 477-й войны: Контактная группа продолжит помощь Киеву

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о закупке Германией систем противоракетной обороны у Израиля: карикатурный канцлер ФРГ Олаф Шольц под зонтом, раскрашенном в цвета германского флага. Над ним в небе пролетают ракеты.

Противоракетный щит для Германии: как он работает

Противоракетный щит для Германии: как он работает

Политика8 ч. назад
Ночной Берлин

Путеводитель по ночному Берлину 90-х: что осталось?

Путеводитель по ночному Берлину 90-х: что осталось?

Культура12 ч. назад
Такси у входа в здание Тбилисского аэропорта

Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Экономика и бизнес19 ч. назад
Софья Сапега на суде

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

Общество1 ч. назад
Члены правительства ФРГ представляют Стратегию нацбезопасности в Берлине, 14 июня 2023 года

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Политика7 ч. назад
Экспонат выставки Андрей Красулина в Берлине "Единорог"

Cкульптор Красулин: "Человечество дискредитировало себя"

Cкульптор Красулин: "Человечество дискредитировало себя"

Культура7 ч. назад
На главную страницу