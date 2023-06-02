Дело об экстрадиции Сапеги по ошибке передали в Смоленск

Суд в Москве объяснил передачу дела Софьи Сапеги в Смоленск тем, что там находится ее последнее место жительства в РФ. Однако BBC выяснила, что она никогда не жила в этом городе и речь идет об ошибке в базе данных.

Пресненский суд Москвы направил представление ФСИН о передаче россиянки Софьи Сапеги, осужденной в Беларуси, для отбывания наказания в Россию на рассмотрение в Промышленный районный суд Смоленска. Об этом "Интерфаксу" сообщили в московском суде в четверг, 1 июня.

Это решение суд объяснил тем, что последнее место регистрации Сапеги на территории РФ находилось в Смоленске. Однако британская медиакомпания BBC выяснила, что в Смоленск дело отправлено по ошибке. Прокуратура, по сведениям BBC, перепутала последнее место жительства девушки в России - указанные в решении суда улица и дом на самом деле находятся в белорусском городе Лида, где она жила до приговора.

В карточке Софьи Сапеги из закрытой базы данных АС "Российский паспорт", которую прокуратура представила суду, указано, что в 2012 году девушка жила в Смоленске на улице Тухачевского. Адвокаты же установили, что в Смоленске на этой улице нет номера дома, указанного в карточке прокуратуры, зато дом под этим номером есть на улице Тухачевского в Лиде, где Сапега жила с матерью, а перед приговором отбывала домашний арест, указывает BBC.

Задержание Софьи Сапеги

Софья Сапега была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair, на котором они возвращались в Вильнюс после отдыха в Греции.

В мае 2022 года девушка была приговорена к шести годам колонии общего режима. Суд в Гродно признал ее виновной по статьям о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Россиянку обязали компенсировать потерпевшим моральный ущерб - 167,5 тыс. белорусских рублей (более 5,1 млн руб.) и уплатить судебную пошлину в размере 7488 белорусских рублей (более 232 тыс. руб.).

Через месяц Сапега передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, где она отбывала срок, ходатайство к белорусскому правителю Александру Лукашенко с просьбой освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить наказание на более мягкое. В январе стало известно, что Сапеге отказано в помиловании, а в середине апреля она согласилась на экстрадицию в Россию.

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