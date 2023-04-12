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Софья Сапега (фото из архива)
Софья СапегаФото: Leonid Shcheglov/Tass/IMAGO
ПолитикаБеларусь

Осужденная в Беларуси Сапега согласилась на экстрадицию в РФ

Сергей Ромашенко
26 мин. назад

Софья Сапега была задержана в 2021 году в Минске вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. В мае прошлого года она признана в Беларуси виновной в разжигании социальной розни и получила 6 лет колонии.

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Россиянка Софья Сапега, приговоренная в Беларуси к шести годам лишения свободы, согласилась на экстрадицию в Россию, сообщило посольство РФ в Минске на своей странице во "ВКонтакте" в среду, 12 апреля. "Наш консул в понедельник, 10 апреля, посетил Софью Сапегу. В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

3 апреля адвокат Антон Гашинский сообщил, что процедура возвращения Сапеги в Россию уже запущена.

Задержание Софьи Сапеги

Софья Сапега была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair, на котором они возвращались в Вильнюс после отдыха в Греции.

В мае прошлого года девушка была приговорена к шести годам колонии общего режима. Суд признал ее виновной по статьям о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Россиянку обязали компенсировать потерпевшим моральный ущерб - 167,5 тыс. белорусских рублей (более 5,1 млн руб.) и уплатить судебную пошлину в размере 7488 белорусских рублей (более 232 тыс. руб.).

Через месяц Сапега передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, где она отбывала срок, ходатайство к белорусскому правителю Александру Лукашенко с просьбой освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить наказание на более мягкое. В январе стало известно, что Сапеге отказано в помиловании.

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